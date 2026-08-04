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Megszületett a nagy döntés: modern vadászgépekkel erősíti meg légerejét a kulcsfontosságú NATO-tagállam
Globál

Megszületett a nagy döntés: modern vadászgépekkel erősíti meg légerejét a kulcsfontosságú NATO-tagállam

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A BAE Systems megkezdte a Törökország által megrendelt 20 darab Eurofighter Typhoon többcélú vadászgép gyártását. Az első példányok leszállítása 2030-ra várható, a beszerzés pedig a török légierő ötödik generációs technológiára való átállásáig szolgál áthidaló megoldásként - közölte az Army Recognition.

A brit védelmi ipari vállalat 2026. július 30-án erősítette meg, hogy a program átlépett a sorozatgyártási fázisba, így a termelés már az Egyesült Királyságban és a partnerországok ipari hálózatában zajlik.

A 20 darab Typhoon beszerzése stratégiai jelentőségű Ankara számára. A bevált, többcélú harci repülőgép fejlett szenzorokkal, elektronikai hadviselési rendszerekkel és látótávolságon túli rakétafegyverzettel rendelkezik, emellett a NATO-n belüli interoperabilitást is erősíti.

A gépek révén Törökország fenntarthatja légvédelmi képességeit a 2030-as években, amíg a hazai fejlesztésű, ötödik generációs KAAN vadászgép el nem éri a teljes műveleti készenlétet.

A Typhoon így nem a KAAN riválisának, hanem a török légierő modernizációs terveit kiegészítő platformnak tekinthető. A típus áthidaló szerepet tölt be, hiszen garantálja a megfelelő harci készültséget mindaddig, amíg az új generációs, hazai fejlesztésű vadászgép tesztelése és rendszeresítése le nem zárul.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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