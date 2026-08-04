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Megtámadták Moszkvát: súlyos a helyzet, sok az áldozat
Globál

Megtámadták Moszkvát: súlyos a helyzet, sok az áldozat

MTI
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Portfolio
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Öt ember életét vesztette, további hat pedig megsebesült a moszkvai régió elleni ukrán dróntámadás során - közölte Andrej Vorobjov kormányzó kedden a Telegram-csatornáján.

Vorobjov tájékoztatása szerint a főváros határától mintegy ötven kilométerre lévő Novoszjolki ipari övezetében drónok becsapódása következtében több helyen tűz ütött ki, és károk keletkeztek egy villamos alállomásban és egy közigazgatási épületben is.

A The Kyiv Independent szerint a Wildberries orosz kereskedelmi cég egy logisztikai központját érte támadás.

A Wildberries az Amazon orosz megfelelője, és létesítményei hetek óta fő célpontjai ukrán támadásoknak, ugyanis kettős (polgári és katonai) felhasználású termékeket (pl. drónalkatrészeket és golyóálló mellényeket) is forgalmaz.

Később támadás érte a Szentpétervártól 33 kilométerre található Krasznij Bor települést (Leningrádi terület) és Emmauszt is (Tveri terület), mindkét esetben a Wildberries vállalat raktárait célozták az ukrán drónerők, sérültekről nincs hír. A Leningrádi terület kormányzója, Alekszandr Drozsdenko megerősítette, hogy támadás ért egy raktárt Krasznij Borban, a Wildberries pedig megerősítette, hogy egy raktárukat csapás érte.

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