Megtámadták Moszkvát: súlyos a helyzet, sok az áldozat

Vorobjov tájékoztatása szerint a főváros határától mintegy ötven kilométerre lévő Novoszjolki ipari övezetében drónok becsapódása következtében több helyen tűz ütött ki, és károk keletkeztek egy villamos alállomásban és egy közigazgatási épületben is.
A The Kyiv Independent szerint a Wildberries orosz kereskedelmi cég egy logisztikai központját érte támadás.
A Wildberries az Amazon orosz megfelelője, és létesítményei hetek óta fő célpontjai ukrán támadásoknak, ugyanis kettős (polgári és katonai) felhasználású termékeket (pl. drónalkatrészeket és golyóálló mellényeket) is forgalmaz.
Ukrainian drones have reached Chekhov, Moscow Oblast. pic.twitter.com/ITU8p5CS9s https://t.co/ITU8p5CS9s— распад и неуважение (@VictorKvert2008) August 4, 2026
Később támadás érte a Szentpétervártól 33 kilométerre található Krasznij Bor települést (Leningrádi terület) és Emmauszt is (Tveri terület), mindkét esetben a Wildberries vállalat raktárait célozták az ukrán drónerők, sérültekről nincs hír. A Leningrádi terület kormányzója, Alekszandr Drozsdenko megerősítette, hogy támadás ért egy raktárt Krasznij Borban, a Wildberries pedig megerősítette, hogy egy raktárukat csapás érte.
Russia: Ukrainian drones struck the Wildberries distribution hub in the St. Petersburg suburb of Krasny Bor. pic.twitter.com/odMmpwtla4 https://t.co/odMmpwtla4— Igor Sushko (@igorsushko) August 4, 2026
Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images / A címlapkép illusztráció.
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