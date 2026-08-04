Mérgezett italok és hamis randik: ősi módszerrel vadászik az FSZB ukrán katonákra

Az orosz ügynökök jellemzően társkereső oldalakat és üzenetküldő alkalmazások tematikus csoportjait használják fel arra, hogy hamis profilok mögé bújva intim kapcsolatot ajánljanak ukrán katonáknak.
A kapcsolatfelvételt követően az áldozatokat találkozó ürügyén előkészített helyszínekre csalják, ahol merényletet kísérelnek meg ellenük.
A leggyakrabban házilag készített robbanószerkezeteket helyeznek el a kiszemelt találkozási pontokon, de kábítószerekből, pszichotróp és egyéb vegyi anyagokból előállított halálos mérgeket is bevetnek.
Az SZBU több konkrét esetet is ismertetett. 2025 márciusában a Harkivi területen őrizetbe vettek egy FSZB-ügynököt, aki önkéntes segítségnyújtás álcája alatt méreggel kevert gyógyszereket és élelmiszereket juttatott el az ukrán katonáknak. Egy másik orosz ügynök halálos adag metadonnal kevert likőrt küldött egy katonának, majd egy videohívás során megpróbálta rávenni, hogy igya meg az "ajándékot". Az SZBU munkatársai azonban időben lefoglalták a küldeményt, a vegyvizsgálat pedig igazolta a mérgező anyagok jelenlétét.
Az ügyekben hazaárulás, szándékos emberölés és terrorizmus gyanúja miatt indult eljárás. Az elkövetőkre akár vagyonelkobzással súlyosbított, életfogytig tartó szabadságvesztés is várhat.
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