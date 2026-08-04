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Mérgezett italok és hamis randik: ősi módszerrel vadászik az FSZB ukrán katonákra
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Mérgezett italok és hamis randik: ősi módszerrel vadászik az FSZB ukrán katonákra

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Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) katonai elhárításának tájékoztatása szerint az orosz titkosszolgálatok egyre gyakrabban vetik be az úgynevezett "mézescsapda" módszerét ukrán katonák meggyilkolására. Az online ismerkedésen és hamis randevúkon keresztül szervezett merényletkísérletek száma 2026 eleje óta már meghaladta az ötvenet - számolt be az Ukrinform.

Az orosz ügynökök jellemzően társkereső oldalakat és üzenetküldő alkalmazások tematikus csoportjait használják fel arra, hogy hamis profilok mögé bújva intim kapcsolatot ajánljanak ukrán katonáknak.

A kapcsolatfelvételt követően az áldozatokat találkozó ürügyén előkészített helyszínekre csalják, ahol merényletet kísérelnek meg ellenük.

A leggyakrabban házilag készített robbanószerkezeteket helyeznek el a kiszemelt találkozási pontokon, de kábítószerekből, pszichotróp és egyéb vegyi anyagokból előállított halálos mérgeket is bevetnek.

Az SZBU több konkrét esetet is ismertetett. 2025 márciusában a Harkivi területen őrizetbe vettek egy FSZB-ügynököt, aki önkéntes segítségnyújtás álcája alatt méreggel kevert gyógyszereket és élelmiszereket juttatott el az ukrán katonáknak. Egy másik orosz ügynök halálos adag metadonnal kevert likőrt küldött egy katonának, majd egy videohívás során megpróbálta rávenni, hogy igya meg az "ajándékot". Az SZBU munkatársai azonban időben lefoglalták a küldeményt, a vegyvizsgálat pedig igazolta a mérgező anyagok jelenlétét.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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