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Példátlan támadást hajtott végre Ukrajna: történelmi technológiai áttörés történt
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Példátlan támadást hajtott végre Ukrajna: történelmi technológiai áttörés történt

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Robotokkal és drónokkal végrehajtott kombinált támadást szervezett meg az ukrán haderő, mélyen az orosz védelmi vonalak mögött – számol be az RBK.

Az akció úgy nézett ki, hogy egy ukrán drón az orosz védvonalak mögé szállított egy ARK-1-es szárazföldi aknarakó robotot, amely egy pontosan nem tisztázott „harctéri feladatot” hajtott végre.

A lap megjegyzi: ilyen projektekkel az Egyesült Államok is kísérletezett korábban, de

először Ukrajna hajtott végre ilyen feladatot éles harctéri körülmények közt.

Megemlítik: korábban Ukrajna tengerészeti eszközökkel is hajtott végre ehhez hasonló bevetést – ekkor a Kinburn-félszigetre helyeztek el egy felderítő szárazföldi robotot egy tengeri drónnal.

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A projektet az ukránok „erszényes” névre keresztélték, utalva a kicsinyeiket erszényekben hordó állatfajtákra.

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