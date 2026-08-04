Ravasz műveletbe kezdett az orosz hírszerzés, hogy eldöntse az európai atomhatalom sorsát

Glucksmann balközép politikus az X-en tette közzé, hogy a francia Nemzetvédelmi és Biztonsági Főtitkárság tájékoztatta őt a GRU által közvetlenül irányított orosz akcióról. A képviselő várhatóan a következő hetekben jelenti be, hogy elindul-e a jövő évi elnökválasztáson.

A dezinformációs kampány részeként egyebek mellett a Blast nevű baloldali hírportált utánzó álweboldalon jelentettek meg egy hamis cikket. Ezzel párhuzamosan a közösségi médiában olyan hamis videót terjesztettek, amely szerint Glucksmann élettársa, Léa Salamé – a francia köztelevízió esti híradójának műsorvezetője – megpróbált más újságírókat megvesztegetni a párjáról szóló kedvezőbb tudósítások érdekében.

Glucksmann az orosz vezetés egyik leghangosabb európai bírálója, aki a 2013-as kijevi Majdan-tüntetéseken is jelen volt. A politikus közösségi oldalán azt írta:

Az orosz titkosszolgálatok megkezdték a 2027-es elnökválasztás destabilizálását célzó műveleteiket. És ez még csak a kezdet.

Nem ez az egyetlen hasonló incidens a francia politikában, hiszen a múlt héten Édouard Philippe korábbi miniszterelnököt, az elnökválasztás egyik megerősített jelöltjét is célba vette egy orosz információs művelet.

Emmanuel Macron francia elnök korábban kiemelt prioritásként jelölte meg a 2027-es elnökválasztás védelmét a külföldi beavatkozásokkal szemben.

Címlapkép forrása: Benjamin Girette/Bloomberg via Getty Images