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Ravasz műveletbe kezdett az orosz hírszerzés, hogy eldöntse az európai atomhatalom sorsát
Globál

Ravasz műveletbe kezdett az orosz hírszerzés, hogy eldöntse az európai atomhatalom sorsát

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Orosz dezinformációs kampányt indítottak Raphaël Glucksmann francia EP-képviselő ellen, aki a 2027-es elnökválasztás egyik várható jelöltje. A francia nemzetbiztonsági szervek értékelése szerint a művelet mögött az orosz katonai hírszerzés, a GRU áll – jelentette a Politico.

Glucksmann balközép politikus az X-en tette közzé, hogy a francia Nemzetvédelmi és Biztonsági Főtitkárság tájékoztatta őt a GRU által közvetlenül irányított orosz akcióról. A képviselő várhatóan a következő hetekben jelenti be, hogy elindul-e a jövő évi elnökválasztáson.

A dezinformációs kampány részeként egyebek mellett a Blast nevű baloldali hírportált utánzó álweboldalon jelentettek meg egy hamis cikket. Ezzel párhuzamosan a közösségi médiában olyan hamis videót terjesztettek, amely szerint Glucksmann élettársa, Léa Salamé – a francia köztelevízió esti híradójának műsorvezetője – megpróbált más újságírókat megvesztegetni a párjáról szóló kedvezőbb tudósítások érdekében.

Glucksmann az orosz vezetés egyik leghangosabb európai bírálója, aki a 2013-as kijevi Majdan-tüntetéseken is jelen volt. A politikus közösségi oldalán azt írta:

Az orosz titkosszolgálatok megkezdték a 2027-es elnökválasztás destabilizálását célzó műveleteiket. És ez még csak a kezdet.

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Nem ez az egyetlen hasonló incidens a francia politikában, hiszen a múlt héten Édouard Philippe korábbi miniszterelnököt, az elnökválasztás egyik megerősített jelöltjét is célba vette egy orosz információs művelet.

Emmanuel Macron francia elnök korábban kiemelt prioritásként jelölte meg a 2027-es elnökválasztás védelmét a külföldi beavatkozásokkal szemben.

Címlapkép forrása: Benjamin Girette/Bloomberg via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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