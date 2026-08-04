Robban a botrány: "drónsafari" történt, háborús bűnnel vádol Kijev

Háborús bűnnel vádolja Kijev Moszkvát, miután nyilvánosságra került egy felvétel, amelyen
egy orosz drón üldöz, majd megsebesít egy zöldségárust a dél-ukrajnai Herszonban.
Az eset ismét ráirányítja a figyelmet a polgári lakosságot érő célzott dróntámadásokra.
Az ukrán rendőrség által közzétett videón látható, ahogy a drón egy kisteherautónál árusító férfit követ, majd felrobban, amikor az áldozat a jármű mögé veti magát. Az 52 éves Jurij túlélte a támadást, de repeszektől megsebesült, és sokkos állapotba került. A kórházból adott videóinterjújában elmondta, hogy alig kezdte meg a pakolást, amikor zümmögésre lettek figyelmesek, de a drón olyan alacsonyan érkezett a közeli bokrok mögül, hogy észre sem vették.
Volodimir Zelenszkij elnök az X-en "drónsafarinak" nevezte az esetet, azt írta, hogy "Oroszország megőrült",
valamint fokozott nemzetközi nyomásgyakorlást és erős biztonsági garanciákat sürgetett Ukrajna számára. Andrij Szibiga külügyminiszter szerint a támadás a civilek megfélemlítésére irányuló tudatos orosz kampány része, és nemzetközi elítélést követelt, hozzátéve, hogy "ezernyi hasonló bűn soha nem kerül a nyilvánosság elé".
Az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziójának júliusban közzétett jelentése szerint 2026 első félévében 1396 civil halt meg és 7978-an sebesültek meg Ukrajnában – ez 37 százalékos emelkedés 2025-höz képest, és több mint kétszerese a 2024-es adatoknak. A misszió szerint
a polgári áldozatok számának ugrásszerű növekedését elsősorban az orosz nagy hatótávolságú rakéta- és dróntámadások okozták,
amelyek a frontvonaltól távoli városokat célozták.
Ukrajna szintén támad orosz területeket drónokkal és nagy hatótávolságú rakétákkal, amelyek az orosz hatóságok szerint polgári áldozatokat is követelnek. Hétfőn Moszkva terrorizmussal vádolta Kijevet, miután a Fekete-tenger partján fekvő Gelendzsik üdülőhelyen hét ember – köztük három gyermek – életét vesztette egy dróntámadásban. Ukrán részről közölték, hogy a drón azért csapódott a strandra, mert az orosz légvédelem lelőtte, egyúttal hangsúlyozták, hogy Ukrajna a fegyvereit kizárólag az orosz hadiipar és gazdasági infrastruktúra ellen veti be.
Mindkét fél tagadja, hogy civileket venne célba a 2022 februárjában kezdődött háborúban.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Aláírta Putyin: váratlan pénzügyi döntést hoztak meg Moszkvában
Legalizálták a kriptovalutákat.
Hatalmas üzletet jelentett be a Procter & Gamble
Reagálnak a befektetők.
Sorra kapcsolják le a szaunákat, hűvösebbek a medencék is – Rendkívüli energiatakarékosság a hazai szállodákban és fürdőkben
A légkondik használatát is mérséklik.
Hírek elhallgatását és átírását rendelték el az MTI-nél
Átadták az MTI 482 oldalas cenzúraarchívumát.
Megszólalt a riadó, felszálltak a lengyel vadászgépek
Orosz felderítőgép miatt.
Döntött a hazai nagybank: ezek a magyar lakóközösségek kapnak milliókat a veszélyes hibák kijavítására
Lezárult az OTP társasházi pályázata, óriási volt a túljelentkezés.
Valósággal felrobbant a magyar tőzsde új sztárja!
Ralizott az Alteo.
Kisebb has, több izom: az Ozempic utáni korszak a "szépségfogyasztó" injekció
Az Ozempic-korszak első nagy ígérete az volt, hogy gyógyszerrel látványosan lehet fogyni. A következő áttörés az lehet, hogy azt is szabályozhatjuk, miből fogyunk. Kísérleti géncsendesítő
Tovább növekszik az AI-lufi, vagy ideje nagyobb levegőt venni?
Az AI-verseny már nemcsak modellekről, hanem adatközpontokról, energiaellátásról és egyre nagyobb külső finanszírozásról is szól. Kovács Ádám azt vizsgálja, mikor igazolhatja a profit a p
Van terved arra, miből élsz majd várhatóan 17 évig nyugdíjasként?
A hosszabb élet jó hír, de pénzügyi szempontból nehéz kérdéseket vet fel. Írásunkban megmutatjuk, hogy a nyugdíjas évekből hány egészségben töltött életévre számíthatunk, mi feszíti
Lezárult az első NIS2 audit határidő: mi következik 2026. június 30. után?
A NIS2 audit sikeres lezárása csak az első mérföldkő, hiszen a hiányosságok kezelése és a folyamatos megfelelés csak most kezdődik.A 2026. június 30-i határidővel lezárult a 2025. január 1
Az osztalék portfólióm - 2026. július
Egész aktív lett ez a július, most egyáltalán nem igaz az, hogy a nyár az uborkaszezon. (Megjegyzem de, mégis az, van három magaságyásunk uborkával, annyit teremnek, hogy alig gyűzzük enni, ny
Három évtized látványos javulása: így változott a csecsemőhalandóság
A BB tengely országai harminc év alatt radikálisan csökkentették a csecsemőhalandóságot. A balti államok ma már Európa élvonalába tartoznak. Az Európai Unió legalacsonyabb és legmagasabb...
Egészségügyi költések: így szakadt le Magyarország a régiótól
A BB tengely országaiban húsz év alatt emelkedett az egészségügyi kiadások GDP-aránya. Magyarország azonban kivétel: míg Észtország hét helyet javított a rangsorban, Magyarország nyo
Varoufakis meg a lánya
Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Ekkorát nem lehet spórolni: be fogja nyújtani a számlát a leálló Paks
Brutálisan visszaesett a fogyasztás, de a hétfői nap így is nagyon mínuszos.
Este 6 és 9 között dőlhet el minden: így feszíti ki a kánikula a magyar áramellátást
A hazai energiarendszer eddigi legnagyobb tesztje zajlik.
Így tarolhatja le a törékeny magyar növekedést az energiaválság
A költségvetés helyzete sem lesz ettől jobb.