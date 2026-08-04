Robban a botrány: "drónsafari" történt, háborús bűnnel vádol Kijev

Háborús bűnnel vádolja Kijev Moszkvát, miután nyilvánosságra került egy felvétel, amelyen egy orosz drón célzottan üldöz és megsebesít egy polgári zöldségárust a dél-ukrajnai Herszonban. Volodimir Zelenszkij elnök "drónsafarinak" nevezte az esetet, és fokozott nemzetközi nyomásgyakorlást sürgetett Ukrajna számára. Az ENSZ adatai szerint 2026 első félévében drámaian, 37 százalékkal nőtt a polgári áldozatok száma az előző évhez képest, amit elsősorban az orosz rakéta- és dróntámadások okoztak. Közben Moszkva is terrorizmussal vádolja Kijevet egy gelendzsiki dróntámadás miatt, amelyben hét ember – köztük három gyermek – vesztette életét.

Háborús bűnnel vádolja Kijev Moszkvát, miután nyilvánosságra került egy felvétel, amelyen

egy orosz drón üldöz, majd megsebesít egy zöldségárust a dél-ukrajnai Herszonban.

Az eset ismét ráirányítja a figyelmet a polgári lakosságot érő célzott dróntámadásokra.

Az ukrán rendőrség által közzétett videón látható, ahogy a drón egy kisteherautónál árusító férfit követ, majd felrobban, amikor az áldozat a jármű mögé veti magát. Az 52 éves Jurij túlélte a támadást, de repeszektől megsebesült, és sokkos állapotba került. A kórházból adott videóinterjújában elmondta, hogy alig kezdte meg a pakolást, amikor zümmögésre lettek figyelmesek, de a drón olyan alacsonyan érkezett a közeli bokrok mögül, hogy észre sem vették.

Volodimir Zelenszkij elnök az X-en "drónsafarinak" nevezte az esetet, azt írta, hogy "Oroszország megőrült",

valamint fokozott nemzetközi nyomásgyakorlást és erős biztonsági garanciákat sürgetett Ukrajna számára. Andrij Szibiga külügyminiszter szerint a támadás a civilek megfélemlítésére irányuló tudatos orosz kampány része, és nemzetközi elítélést követelt, hozzátéve, hogy "ezernyi hasonló bűn soha nem kerül a nyilvánosság elé".

Az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziójának júliusban közzétett jelentése szerint 2026 első félévében 1396 civil halt meg és 7978-an sebesültek meg Ukrajnában – ez 37 százalékos emelkedés 2025-höz képest, és több mint kétszerese a 2024-es adatoknak. A misszió szerint

a polgári áldozatok számának ugrásszerű növekedését elsősorban az orosz nagy hatótávolságú rakéta- és dróntámadások okozták,

amelyek a frontvonaltól távoli városokat célozták.

Ukrajna szintén támad orosz területeket drónokkal és nagy hatótávolságú rakétákkal, amelyek az orosz hatóságok szerint polgári áldozatokat is követelnek. Hétfőn Moszkva terrorizmussal vádolta Kijevet, miután a Fekete-tenger partján fekvő Gelendzsik üdülőhelyen hét ember – köztük három gyermek – életét vesztette egy dróntámadásban. Ukrán részről közölték, hogy a drón azért csapódott a strandra, mert az orosz légvédelem lelőtte, egyúttal hangsúlyozták, hogy Ukrajna a fegyvereit kizárólag az orosz hadiipar és gazdasági infrastruktúra ellen veti be.

Mindkét fél tagadja, hogy civileket venne célba a 2022 februárjában kezdődött háborúban.

Forrás: Reuters

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