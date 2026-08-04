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Trump kiakadt az olajcégekre: azt mondja, nyerészkednek a háborún -
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Trump kiakadt az olajcégekre: azt mondja, nyerészkednek a háborún - "A szabad piac híve vagyok, de nem tetszik ez nekem"

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Donald Trump élesen bírálta az ExxonMobilt és a Chevront, amiért a Hormuzi-szoros térségében kialakult katonai válság közepette rekordnyereséget érnek el, miközben az amerikai autósok egyre többet fizetnek az üzemanyagért. Az elnök felszólította az olajvállalatokat az üzemanyagárak csökkentésére, valamint arra, hogy profitjuk egy részét osszák meg a társadalommal - írta meg a Bloomberg.

A két olajipari óriásvállalat a második negyedévben összesen 29 milliárd dolláros nyereséget ért el, ami napi 318 millió dollárnak felel meg, ez pedig több mint háromszorosa a 2025 azonos időszakában mért eredménynek.

A megugró profit mögött elsősorban a Hormuzi-szorosban kialakult válság miatti magas olajárak miatt látható.

A Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján Trump elégedetlenségét fejezte ki a helyzettel kapcsolatban, és úgy fogalmazott, hogy szerinte a nagyvállalatok túl sok pénzt keresnek.

Nem tetszik ez nekem. Valószínűleg nem kellene erről beszélnem, hiszen én vagyok a szabad piac legnagyobb híve, a legnagyobb mind közül. Meglepődtek, hogy ezt mondom? Hangosan és tisztán kijelentem, hogy nem vagyok elégedett"

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– fogalmazott az elnök.

Az amerikai autósok jelenleg gallononként több mint 4 dollárt fizetnek a benzinért, ami mintegy 30 százalékkal haladja meg a Trump második ciklusának kezdetén mért szintet. Az emelkedő üzemanyagárak kedvezőtlenül érintik az elnök népszerűségi mutatóit a novemberi félidős választások előtt.

Az olajvállalatok visszautasították a spekulációs vádakat, arra hivatkozva, hogy piaci részesedésük túl kicsi ahhoz, hogy egymagukban befolyásolják az árakat.

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Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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