Trump kiakadt az olajcégekre: azt mondja, nyerészkednek a háborún - "A szabad piac híve vagyok, de nem tetszik ez nekem"

A két olajipari óriásvállalat a második negyedévben összesen 29 milliárd dolláros nyereséget ért el, ami napi 318 millió dollárnak felel meg, ez pedig több mint háromszorosa a 2025 azonos időszakában mért eredménynek.

A megugró profit mögött elsősorban a Hormuzi-szorosban kialakult válság miatti magas olajárak miatt látható.

A Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján Trump elégedetlenségét fejezte ki a helyzettel kapcsolatban, és úgy fogalmazott, hogy szerinte a nagyvállalatok túl sok pénzt keresnek.

Nem tetszik ez nekem. Valószínűleg nem kellene erről beszélnem, hiszen én vagyok a szabad piac legnagyobb híve, a legnagyobb mind közül. Meglepődtek, hogy ezt mondom? Hangosan és tisztán kijelentem, hogy nem vagyok elégedett"

– fogalmazott az elnök.

Az amerikai autósok jelenleg gallononként több mint 4 dollárt fizetnek a benzinért, ami mintegy 30 százalékkal haladja meg a Trump második ciklusának kezdetén mért szintet. Az emelkedő üzemanyagárak kedvezőtlenül érintik az elnök népszerűségi mutatóit a novemberi félidős választások előtt.

Az olajvállalatok visszautasították a spekulációs vádakat, arra hivatkozva, hogy piaci részesedésük túl kicsi ahhoz, hogy egymagukban befolyásolják az árakat.

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