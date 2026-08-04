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Trump mindent bevet az olcsó benzinért: egy évszázados törvényt is félresöpör
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Trump mindent bevet az olcsó benzinért: egy évszázados törvényt is félresöpör

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A Fehér Ház várhatóan meghosszabbítja a több mint egy évszázados Jones-törvény alóli mentességet, amely az amerikai kikötők közötti szállítást szabályozza, és amellyel az üzemanyagárak mérséklését kívánja elérni. A felmentés már most történelmi rekordot döntött: négy és fél hónap alatt közel kétszáz alkalommal éltek vele. Donald Trump számára kulcsfontosságú a gallononként négy dollár felett ragadt benzinárak letörése a novemberi félidős választások előtt, ám a rendelkezésére álló eszközök egyre fogynak.

A Fehér Ház a napokban várhatóan meghosszabbítja a több mint egy évszázados Jones-törvény alóli mentességet,

amellyel az üzemanyagárak mérséklését próbálja elérni.

A Jones-törvény előírja, hogy az amerikai kikötők között szállított rakományokat kizárólag amerikai építésű, amerikai tulajdonú és amerikai legénységgel üzemeltetett hajókkal szabad fuvarozni. A mentesség célja az, hogy a szállítási rugalmasság növelésével és a logisztikai szűk keresztmetszetek csökkentésével mérsékelje az üzemanyagárakat. A jelenlegi felmentés augusztus 16-án jár le, és

már most a Jones-törvény történetének leghosszabb felfüggesztésének számít, hiszen az amerikai kormányzati adatok szerint négy és fél hónap alatt közel kétszáz alkalommal éltek vele.

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A meghosszabbításról szóló döntést az olajipar már július végére várta, a kormányzati tisztviselők azonban még egyeztetnek a tengeri hajózási ágazat képviselőivel és a törvényhozókkal a mentesség szűkítésének lehetőségeiről, megelőzve, hogy a kritikus üzemanyag-szállítmányok mozgatásának rugalmassága sérüljön.

Donald Trump számára egyre fogynak az eszközök az országos átlagban gallononként négy dollár felett ragadt benzinárak letörésére, ami a novemberi félidős választások előtt komoly politikai terhet jelent. A kormányzat már bevetette a kínálatnövelő intézkedéseket és a szabályozási könnyítéseket, az elnök pedig hétfőn közvetlen nyomást gyakorolt az olajvállalatokra, azt követelve tőlük, hogy engedjenek az árakból a töltőállomásokon. Bob McNally, a Rapidan Energy Group elnöke szerint

a leghatékonyabb lépés Szaúd-Arábia termelésnövelésre bírása lenne,

ez azonban a Hormuzi-szoros térségében zajló iráni konfliktus miatti exportzavarok következtében jelenleg nem járható út. A Jones-törvény alóli mentesség a szakértő szerint legfeljebb néhány centtel mérsékelheti a benzin gallononkénti árát.

A mentesség kritikusai földrajzi korlátozásokat és az egyes szállítmányok szigorúbb ellenőrzését szorgalmazzák. A kulcspozícióban lévő republikánus politikusok, köztük Mike Johnson házelnök és Steve Scalise, a képviselőházi többség vezetője arra figyelmeztettek, hogy a túlzottan széles körű felmentések gyengíthetik a hazai flottát, és alááshatják a jogszabály nemzetbiztonsági céljait.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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