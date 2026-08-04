Úgy néz ki, igaz a hír: majdnem megtámadta Ukrajnát egy újabb ország – Az utolsó pillanatban fújták le az akciót

Irán elismerte, hogy meg akarták támadni Ukrajnát, de lefújták a katonai akciót, mert Kijev elnézést kért.

Mohszen Rezaei iráni nemzetbiztonsági tanácsadó szavait a török Anadolu idézi: az iráni vezető megerősíti a nemzetközi médiában megjelent értesüléseket, melyek szerint Irán majdnem megtámadta Ukrajnát.

Mohszen Rezaei azt állítja:

három helyen akarták megtámadni Ukrajnát, az előkészületek már megtörténtek, de az utolsó pillanatban lefújták az akciót, mert Kijev elnézést kért.

Irán rendelkezik olyan rakétákkal, melyek elérik Ukrajnát (ha a két ország közé eső NATO-tagállamok nem lövik ezeket le), vélhetően ezeket használták volna, bár erről a tanácsadó nem beszél.

Az ügy hátterében az áll, hogy az ukrán erők felrobbantottak egy iráni tankert a Kaszpi-tengeren, megölve egy iráni állampolgárt. Később az ukrán külügyminisztérium felvette a kapcsolatot Teheránnal és azt állították, hogy véletlen támadás történt.

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