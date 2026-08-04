Új korszak a tengeren: különleges drónhajóval vadászik a tengeralattjárókra egy európai ország

A Dutch Naval Design konzorcium – amelyet a Damen Naval vezet a MARIN és a DEMCON részvételével – a holland védelmi beszerzési szervezettel (COMMIT) 2024-ben kötött megállapodás alapján dolgozik a projekten. A legénység nélküli hajó célja, hogy tartós, a hordozóegységtől független aktív szonárképességet biztosítson az egyes fregattoknak, ezzel is csökkentve az ezt a feladatot jelenleg ellátó NH90-es helikopterek terhelését a hosszan tartó tengeralattjáró-elhárító műveletek során.

A COMMIT korábbi koncepciója szerint a jármű 11,2 méter hosszú, 2,5 méter széles, vízkiszorítása 9,2 tonna, a teljes tömege üzemanyaggal és hasznos teherrel együtt pedig legfeljebb 10 tonna. A követelmények legalább 96 órás üzemidőt írnak elő, amelynek felét tranzitre, felét pedig álló helyzetben végzett szonármunkára szánják. A jármű 5-ös fokozatú, azaz 2,5-4 méteres hullámzásban is eléri a 20 csomós csúcssebességet, és ugyanilyen körülmények között kell megoldani a vízre bocsátást, valamint a fedélzetre vételt is. Az aktív merülőszonárt egy belső aknába (úgynevezett moonpoolba) helyezték el, hogy csökkentsék a hullámzás hatását és védjék a jeladót szállítás közben. Fegyverrendszert – torpedót, rakétát vagy löveget – nem jelentettek be a platformra, így minden jel szerint kizárólag szenzorokat hordozó eszközről van szó.

A tervezett alkalmazási mód az úgynevezett "sprint-and-dip" eljárás, amelynek során

a jármű 20 csomós sebességgel áthelyezkedik egy új pozícióba – nagyjából 10 tengeri mérföldet megtéve 30 perc alatt –, megáll, majd a szonárt a helyi hőréteg alá ereszti, és onnan végzi a keresést.

A 96 órás bevetés elméletileg mintegy 48 órányi álló helyzetű szonárműveletet tesz lehetővé, bár az időjárási viszonyok, a karbantartás és a fregatthoz való visszatérés ezt a gyakorlatban lerövidíthetik.

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