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Új korszak a tengeren: különleges drónhajóval vadászik a tengeralattjárókra egy európai ország
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Új korszak a tengeren: különleges drónhajóval vadászik a tengeralattjárókra egy európai ország

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A Holland Haditengerészet jövőbeli tengeralattjáró-elhárító fregattjaihoz tervezett, 12 méteres legénység nélküli felszíni jármű belépett a részletes tervezési fázisba – jelentette be a Thales 2026. augusztus 3-án. Az új platform aktív szonárképességgel bővíti a hadihajók tengeralattjáró-felderítési hatósugarát - tudósított az Army Recognition.

A Dutch Naval Design konzorcium – amelyet a Damen Naval vezet a MARIN és a DEMCON részvételével – a holland védelmi beszerzési szervezettel (COMMIT) 2024-ben kötött megállapodás alapján dolgozik a projekten. A legénység nélküli hajó célja, hogy tartós, a hordozóegységtől független aktív szonárképességet biztosítson az egyes fregattoknak, ezzel is csökkentve az ezt a feladatot jelenleg ellátó NH90-es helikopterek terhelését a hosszan tartó tengeralattjáró-elhárító műveletek során.

A COMMIT korábbi koncepciója szerint a jármű 11,2 méter hosszú, 2,5 méter széles, vízkiszorítása 9,2 tonna, a teljes tömege üzemanyaggal és hasznos teherrel együtt pedig legfeljebb 10 tonna. A követelmények legalább 96 órás üzemidőt írnak elő, amelynek felét tranzitre, felét pedig álló helyzetben végzett szonármunkára szánják. A jármű 5-ös fokozatú, azaz 2,5-4 méteres hullámzásban is eléri a 20 csomós csúcssebességet, és ugyanilyen körülmények között kell megoldani a vízre bocsátást, valamint a fedélzetre vételt is. Az aktív merülőszonárt egy belső aknába (úgynevezett moonpoolba) helyezték el, hogy csökkentsék a hullámzás hatását és védjék a jeladót szállítás közben. Fegyverrendszert – torpedót, rakétát vagy löveget – nem jelentettek be a platformra, így minden jel szerint kizárólag szenzorokat hordozó eszközről van szó.

A tervezett alkalmazási mód az úgynevezett "sprint-and-dip" eljárás, amelynek során

a jármű 20 csomós sebességgel áthelyezkedik egy új pozícióba – nagyjából 10 tengeri mérföldet megtéve 30 perc alatt –, megáll, majd a szonárt a helyi hőréteg alá ereszti, és onnan végzi a keresést.

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A 96 órás bevetés elméletileg mintegy 48 órányi álló helyzetű szonárműveletet tesz lehetővé, bár az időjárási viszonyok, a karbantartás és a fregatthoz való visszatérés ezt a gyakorlatban lerövidíthetik.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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