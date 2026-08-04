Váratlan fordulat: úgy néz ki, megegyezik Iránnal az arab állam - Vége Hormuznak, ahogy eddig ismertük

A megegyezés értelmében a Perzsa-öbölbe behajózó kereskedelmi hajóknak egy iráni partokhoz közeli, az Iszlám Köztársaság által felügyelt útvonalon kellene átkelniük a szoroson.

A hajóknak emellett "szolgáltatási díjat" is fizetniük kellene, amelynek bevételét iráni tisztségviselők szerint fele-fele arányban osztaná meg Irán és Omán.

A térségből kifelé tartó hajók ezzel szemben az ománi partok melletti útvonalon közlekednének.

A lap idéz egy amerikai tisztségviselőt is, aki szerint a beszámoló nem teljesen pontos: a megállapodás csupán "ideiglenes" útvonalakat hozna létre, amelyek használatához sem iráni jóváhagyásra, sem pedig útdíj megfizetésére nem lenne szükség.

A Hormuzi-szoros – amelyen a világ tengeri kőolajszállítmányainak jelentős része halad át – a közelmúltbeli háborús eseményekig évtizedeken keresztül szabad nemzetközi vízi útként működött. A most körvonalazódó megállapodás, bármilyen formában valósuljon is meg, alapvetően változtatná meg a szoros feletti ellenőrzés eddigi kereteit.

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