Végzetes lépésre készül a nemzetközi szervezet: teljesen magára maradhat a válság sújtotta közel-keleti ország

Az UNIFIL mandátuma 2026. december 31-én jár le, a misszió szóvivője, Kandice Ardiel pedig megerősítette, hogy a megadott időpontig folytatják a feladataik ellátását. António Guterres ENSZ-főtitkár június 2-án három lehetséges forgatókönyvet terjesztett a Biztonsági Tanács elé, amelyek mindegyike jelentősen csökkentené a békefenntartók létszámát.
A könnyű, közepes, illetve erősebb jelenlétet biztosító opciók 900, 1500, valamint 3000 fős katonai kontingenst jelentennének.
A Biztonsági Tanács azonban egyelőre nem hozott döntést, és megeshet, hogy végül a javaslatoktól eltérő megoldást választ majd.
Az ENSZ elképzelései mellett más opciók is felmerültek. Olaszország és Franciaország a június végi, antibes-i kétoldalú csúcstalálkozóján egy UNIFIL utáni, többnemzeti koalíció felállítását javasolta, amelyhez legutóbb Németország is csatlakozott. Az Európai Külügyi Szolgálat ezzel párhuzamosan egy hároméves polgári és katonai misszió ötletét vetette fel. Ez a kezdeményezés nem az UNIFIL-t váltaná ki, hanem a libanoni hatóságokat és a Libanoni Fegyveres Erőket (LAF) támogatná a területi ellenőrzés és a határbiztonság megerősítésében.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Izrael a tűzszünet ellenére továbbra is jelen van Libanon területén, és a határ menti falvakban katonai műveleteket folytat (ezekben a műveletekben néha a békefenntartókra is rá szoktak lőni, bár ez nem gyakori). A Libanon és Izrael között Washingtonban aláírt keretmegállapodás úgynevezett "kísérleti zónákat" irányoz elő Dél-Libanonban, amelyeket a LAF ellenőrzése alá helyeznének, és megtisztítanának a Hezbollah fegyvereitől – Izrael kivonulására csak az ellenőrzés lezárulta után kerülne sor. Eddig Izrael a két megállapodás szerinti kísérleti zóna közül csupán az egyikből vonult ki. Az izraeli és a libanoni küldöttek augusztus 4-én Rómában folytatják a tárgyalásokat. A tárgyalás esélyeit jelentősen rontja, hogy a LAF eddig sem volt igazán hatékony a Hezbollah leszerelésében - Bejrút egyébként is a régió leggyengébb fegyveres erejével rendelkezik - ami miatt Izraeltől is folyamatosan kapja a kritikákat.
A mandátum lejártával az UNIFIL gyakorlatilag felszámolja bázisait, és közel öt évtizedes jelenlét után kivonul Dél-Libanonból.
Ez a lépés a napi szintű megfigyelés, a jelentéstétel és a felek közötti koordináció megszűnését jelenti, amelyet az 1701-es BT-határozat írt elő, beleértve a tűzszünet felügyeletét és a libanoni hadsereg Litani-folyótól délre történő telepítésének támogatását is.
A libanoni kormány egyértelműen a nemzetközi jelenlét fenntartása mellett foglal állást, a parlament 86 képviselője petíciót is aláírt az ENSZ-főtitkárnak címezve az UNIFIL mandátumának megújítása érdekében. Ezzel szemben Paul Salem, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának munkatársa szerint a libanoni államnak és a LAF-nak kellene fokozatosan átvennie a teljes biztonsági felelősséget, ahelyett, hogy újabb nemzetközi erőre támaszkodna. A szakértő úgy véli, hogy a nemzetközi közösségnek – beleértve az Öböl-menti államokat, Törökországot és Európát – kiképzéssel, felszereléssel és anyagi támogatással kellene segítenie a libanoni hadsereget, nem pedig közvetlen katonai jelenléttel.
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