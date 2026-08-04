Zuhan az olaj ára - Mi történik?

A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára hétfőn 82 dollár alá esett, visszafordítva a korábbi emelkedést.
Az árfolyamot elsősorban az húzza lefelé, hogy Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint már kedden vagy szerdán megszülethet a megállapodás a Hormuzi-szoros megnyitásáról, ami jelentősen mérsékelné az olajellátás tartós fennakadásával kapcsolatos félelmeket.
A diplomáciai rendezés esélyét erősíti az is, hogy Katar közlése szerint a felek között már köröztetnek egy, a tárgyalások újraindítását célzó javaslattervezetet, bár megállapodás egyelőre nem született. A Washington és Teherán közötti közvetítésben kulcsszerepet játszó öböl menti állam szerint az erőfeszítések egy rövid távú megoldás kidolgozására összpontosulnak, amely megakadályozhatná a konfliktus további eszkalációját.
A Brent árfolyama ezen a héten már mintegy 7 százalékkal csökkent, miután Donald Trump amerikai elnök a diplomáciai rendezésnek több időt adva elhalasztotta az Irán ellen tervezett katonai fellépést. Trump arra figyelmeztette Teheránt, hogy utolsó lehetősége nyílt megállapodásra jutni a Hormuzi-szoros ügyében, ellenkező esetben újabb amerikai csapásokkal kell számolnia.
A kilátások ugyanakkor továbbra is bizonytalanok, mivel
Irán ragaszkodik ahhoz, hogy ellenőrzése alatt tartsa a stratégiai jelentőségű vízi útvonal hajóforgalmát.
A tárgyalások kudarca ismét kiélezheti a katonai feszültséget, veszélybe sodorhatja az energiaellátást, és újra magasabbra hajthatja az olajárakat.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Bejelentést tett a Pfizer: már nem a koronavírus-vakcina hozza a legnagyobb sikert a cégnek
Itt vannak a friss negyedéves számok.
Újabb kiemelkedő profit jöhet az OTP-nél
Közben kúsznak felfelé a működési költségek.
Olcsó menükkel támad a McDonald's
A növekedés lassulása ellen harcolva.
Aggasztó jelek a Spotify-nál: fontos piacokon veszít a zeneszolgáltató
Esik is az árfolyam.
Megjött a bejelentés, amire a fél világ várt: karnyújtásnyira lehet a megállapodás Irán és Amerika közt
Véget ér a lassan fél éve tartó háború?
Török Gábor szerint súlyos kérdések merülnek fel Magyar Péter kommentje után
Kétféle válasz lehetséges.
Ki őrzi majd az őröket? – Kérdések a Vagyonvisszaszerzési Hivatal kapcsán
Az ELTE KRTK főigazgatójának írása.
Az Alteo ma a nap nyertese a magyar tőzsdén
Közel 10 százalékos plusz.
Lezárult az első NIS2 audit határidő: mi következik 2026. június 30. után?
A NIS2 audit sikeres lezárása csak az első mérföldkő, hiszen a hiányosságok kezelése és a folyamatos megfelelés csak most kezdődik.A 2026. június 30-i határidővel lezárult a 2025. január 1
Kisebb has, több izom: az Ozempic utáni korszak a "szépségfogyasztó" injekció
Az Ozempic-korszak első nagy ígérete az volt, hogy gyógyszerrel látványosan lehet fogyni. A következő áttörés az lehet, hogy azt is szabályozhatjuk, miből fogyunk. Kísérleti géncsendesítő
Tovább növekszik az AI-lufi, vagy ideje nagyobb levegőt venni?
Az AI-verseny már nemcsak modellekről, hanem adatközpontokról, energiaellátásról és egyre nagyobb külső finanszírozásról is szól. Kovács Ádám azt vizsgálja, mikor igazolhatja a profit a p
Van terved arra, miből élsz majd várhatóan 17 évig nyugdíjasként?
A hosszabb élet jó hír, de pénzügyi szempontból nehéz kérdéseket vet fel. Írásunkban megmutatjuk, hogy a nyugdíjas évekből hány egészségben töltött életévre számíthatunk, mi feszíti
Az osztalék portfólióm - 2026. július
Egész aktív lett ez a július, most egyáltalán nem igaz az, hogy a nyár az uborkaszezon. (Megjegyzem de, mégis az, van három magaságyásunk uborkával, annyit teremnek, hogy alig gyűzzük enni, ny
Három évtized látványos javulása: így változott a csecsemőhalandóság
A BB tengely országai harminc év alatt radikálisan csökkentették a csecsemőhalandóságot. A balti államok ma már Európa élvonalába tartoznak. Az Európai Unió legalacsonyabb és legmagasabb...
Egészségügyi költések: így szakadt le Magyarország a régiótól
A BB tengely országaiban húsz év alatt emelkedett az egészségügyi kiadások GDP-aránya. Magyarország azonban kivétel: míg Észtország hét helyet javított a rangsorban, Magyarország nyo
Varoufakis meg a lánya
Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Este 6 és 9 között dőlhet el minden: így feszíti ki a kánikula a magyar áramellátást
A hazai energiarendszer eddigi legnagyobb tesztje zajlik.
Így tarolhatja le a törékeny magyar növekedést az energiaválság
A költségvetés helyzete sem lesz ettől jobb.
Elsődleges bankká válna Magyarországon a Revolut − exkluzív interjú
A Revolut Europe új vezérigazgatója a Portfolio Checklist vendége volt.