Zuhan az olaj ára - Mi történik?

A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára hétfőn 82 dollár alá süllyedt, miután Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint akár napokon belül megállapodás születhet a Hormuzi-szoros megnyitásáról. A diplomáciai rendezés esélyét az is erősíti, hogy Katar közvetítésével már köröztetnek egy tárgyalási javaslattervezetet a felek között.

A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára hétfőn 82 dollár alá esett, visszafordítva a korábbi emelkedést.

Az árfolyamot elsősorban az húzza lefelé, hogy Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint már kedden vagy szerdán megszülethet a megállapodás a Hormuzi-szoros megnyitásáról, ami jelentősen mérsékelné az olajellátás tartós fennakadásával kapcsolatos félelmeket.

A diplomáciai rendezés esélyét erősíti az is, hogy Katar közlése szerint a felek között már köröztetnek egy, a tárgyalások újraindítását célzó javaslattervezetet, bár megállapodás egyelőre nem született. A Washington és Teherán közötti közvetítésben kulcsszerepet játszó öböl menti állam szerint az erőfeszítések egy rövid távú megoldás kidolgozására összpontosulnak, amely megakadályozhatná a konfliktus további eszkalációját.

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A Brent árfolyama ezen a héten már mintegy 7 százalékkal csökkent, miután Donald Trump amerikai elnök a diplomáciai rendezésnek több időt adva elhalasztotta az Irán ellen tervezett katonai fellépést. Trump arra figyelmeztette Teheránt, hogy utolsó lehetősége nyílt megállapodásra jutni a Hormuzi-szoros ügyében, ellenkező esetben újabb amerikai csapásokkal kell számolnia.

A kilátások ugyanakkor továbbra is bizonytalanok, mivel

Irán ragaszkodik ahhoz, hogy ellenőrzése alatt tartsa a stratégiai jelentőségű vízi útvonal hajóforgalmát.

A tárgyalások kudarca ismét kiélezheti a katonai feszültséget, veszélybe sodorhatja az energiaellátást, és újra magasabbra hajthatja az olajárakat.

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