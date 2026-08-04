  • Megjelenítés
Zuhan az olaj ára - Mi történik?
Globál

Zuhan az olaj ára - Mi történik?

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára hétfőn 82 dollár alá süllyedt, miután Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint akár napokon belül megállapodás születhet a Hormuzi-szoros megnyitásáról. A diplomáciai rendezés esélyét az is erősíti, hogy Katar közvetítésével már köröztetnek egy tárgyalási javaslattervezetet a felek között.

A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára hétfőn 82 dollár alá esett, visszafordítva a korábbi emelkedést.

Az árfolyamot elsősorban az húzza lefelé, hogy Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint már kedden vagy szerdán megszülethet a megállapodás a Hormuzi-szoros megnyitásáról, ami jelentősen mérsékelné az olajellátás tartós fennakadásával kapcsolatos félelmeket.

A diplomáciai rendezés esélyét erősíti az is, hogy Katar közlése szerint a felek között már köröztetnek egy, a tárgyalások újraindítását célzó javaslattervezetet, bár megállapodás egyelőre nem született. A Washington és Teherán közötti közvetítésben kulcsszerepet játszó öböl menti állam szerint az erőfeszítések egy rövid távú megoldás kidolgozására összpontosulnak, amely megakadályozhatná a konfliktus további eszkalációját.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A Brent árfolyama ezen a héten már mintegy 7 százalékkal csökkent, miután Donald Trump amerikai elnök a diplomáciai rendezésnek több időt adva elhalasztotta az Irán ellen tervezett katonai fellépést. Trump arra figyelmeztette Teheránt, hogy utolsó lehetősége nyílt megállapodásra jutni a Hormuzi-szoros ügyében, ellenkező esetben újabb amerikai csapásokkal kell számolnia.

Még több Globál

Egyetlen húzással gyökeresen megváltozott minden: lángba borulhat a teljes régió

Az ukrajnai háború miatt lépett az amerikai hadsereg: teljesen új módszerrel képezik ki a katonákat

Szintet lépett a katonai együttműködés: Oroszország már a célpontok bemérésében is segíti közel-keleti partnerét

A kilátások ugyanakkor továbbra is bizonytalanok, mivel

Irán ragaszkodik ahhoz, hogy ellenőrzése alatt tartsa a stratégiai jelentőségű vízi útvonal hajóforgalmát.

A tárgyalások kudarca ismét kiélezheti a katonai feszültséget, veszélybe sodorhatja az energiaellátást, és újra magasabbra hajthatja az olajárakat.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Varoufakis meg a lánya

Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát: súlyos a helyzet, sok az áldozat
Tényleg a JÉGER-rendszer miatt száradnak ki a magyar földek? Megszólaltak a meteorológusok
Átfogó támadás érte a Krímet, kezdődhet a végső csata Donyeckért - Híreink az ukrán frontról hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility