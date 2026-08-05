Áttörést érhetett el az Egyesült Államok: méregdrága rakéták nélkül tesztelhetik a jövő csúcsfegyverét

A kísérlet során használt löveg a Heavy Artillery Test System (HATS), amelyet eredetileg a Strategic Long Range Cannon (SLRC) projekthez fejlesztettek ki. Az SLRC egy olyan nagyteljesítményű tüzérségi rendszer lett volna, amellyel több mint 1600 kilométeres távolságban lévő célpontokat is el lehetett volna érni. Bár az amerikai Kongresszus 2022-ben megvonta a program finanszírozását, a mostani teszteredmények azt mutatják, hogy a kifejlesztett technológia más területen mégis hasznosítható.

A Yuma kísérleti lőtér lapja, a The Outpost beszámolója szerint

most első alkalommal lőttek ki sikerrel éles körülmények között egy teljes méretű hiperszonikus robbanófejet egy tüzérségi lövegből.

A módszer lényege, hogy a löveg még a becsapódás előtt a kívánt sebességre gyorsítja a harci részt, így a mérnökök ellenőrzött körülmények között tanulmányozhatják annak pusztító hatását anélkül, hogy egy több millió dolláros rakétát kellene elindítaniuk. A hivatalos tájékoztatásban nem hozták nyilvánosságra a teszt pontos időpontját és a mérési sebességet.

Yuma Proving Ground (YPG) has successfully supported a full-scale, live-fire hypersonic warhead test fired from a cannon-based test https://t.co/aPueeqhM7M appears the test leveraged the Heavy Artillery Test System (HATS) from the canceled Strategic Long-Range Cannon (SLRC)… https://t.co/niKK7fZxZD pic.twitter.com/OboY13kD0a https://t.co/aPueeqhM7M — 笑脸男人 (@lfx160219) August 4, 2026

A fejlesztés a Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium és a hadsereg DEVCOM Fegyverzeti Központjának együttműködésével valósult meg. A legnagyobb műszaki kihívást az jelentette, hogy a robbanófejnek ki kellett bírnia a lövegcsőben fellépő extrém terhelést és gyorsulást, ami nagyságrendekkel felülmúlja a szokásos rakétaindításkor fellépő erőket. Emiatt a mérnökök egy speciális indítócsomagot és elektronikus gyújtószerkezetet fejlesztettek ki. Az éles teszt előtt robbanóanyag nélküli próbalövésekkel igazolták a koncepció működőképességét, majd az így szerzett adatok alapján véglegesítették a kialakítást.

A hadsereg értékelése szerint az új eljárás jelentősen felgyorsíthatja a hiperszonikus fegyverek fejlesztését. A korlátozott számban elérhető, rendkívül drága rakétás repülési tesztek kiegészítéseként a tüzérségi lövegből indított próbák révén a fejlesztők lényegesen gyorsabban és gyakrabban juthatnak becsapódási adatokhoz. A tájékoztatás alapján már több hiperszonikus fegyverprogram is érdeklődik a tesztelési eljárás alkalmazása iránt.

A tüzérségi megoldás mellett más alternatívák is léteznek a teljes rakétás tesztek kiváltására. A Holloman légitámaszponton működő, nagyjából 16 kilométeres nagysebességű tesztpályán például rakétaszánok segítségével érnek el hiperszonikus tempót. Az amerikai légierő 2022-ben sikeresen fékezett le és szerzett vissza egy ilyen rakétaszánt, miután az elérte a Mach 5,8-as sebességet.

Egyelőre kérdéses, hogy az ágyúból kilőtt próbatestek mennyire pontosan tudják modellezni egy valódi hiperszonikus fegyver becsapódási körülményeit.

Ez a tényező határozhatja meg a módszer elterjedtségét a jövőben, ami különösen fontos annak fényében, hogy Kína jelenleg komoly előnyben van az Egyesült Államokkal szemben a hiperszonikus technológiák terén.

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