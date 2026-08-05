Ballisztikus rakéták csaptak le Kijevre, rengetegen meghaltak

A kijevi katonai közigazgatás tájékoztatása szerint

éjfél után hét helyszínt ért találat, a légiriadó pedig több mint egy órán át volt érvényben.

Vitalij Klicsko polgármester a Telegramon közölte, hogy a belváros közelében megsemmisült egy raktárépület, a mentőcsapatok két embert húztak ki a romok alól. A sérültek között egy mentősofőr is van, négyen válságos állapotban vannak.

A The Kyiv Independent szerint

több ballisztikus rakéta és drónok csaptak le Kijevre.

A támadás raktárakban és tárolóterületeken okozott tüzeket, bár azok a korábbi jelentések, amelyek szerint egy húszemeletes lakóház lángolna, tévesnek bizonyultak. A város szélén nagy kiterjedésű tűz keletkezett, egy lelőtt rakéta roncsai pedig egy lakóépület mellett csapódtak be. A katonai közigazgatás arról is beszámolt, hogy a támadás ammóniaszivárgást idézett elő, amelynek elhárításán már dolgozik a katasztrófavédelem.

A főváros körüli Kijev megyét is súlyos csapások érték: itt összesen 14 ember vesztette életét és 27-em megsebesültek.

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