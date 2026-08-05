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Ballisztikus rakéták csaptak le Kijevre, rengetegen meghaltak
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Ballisztikus rakéták csaptak le Kijevre, rengetegen meghaltak

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Orosz légitámadás érte szerdán hajnalban Kijevet, a csapás következtében egy ember meghalt, huszonnégyen megsebesültek, több városrészben pedig súlyos károk keletkeztek – írja a Reuters. Az Ukrinform szerint a főváros körüli Kijev megyében összesen 14 ember meghalt és 27 megsebesült.

A kijevi katonai közigazgatás tájékoztatása szerint

éjfél után hét helyszínt ért találat, a légiriadó pedig több mint egy órán át volt érvényben.

Vitalij Klicsko polgármester a Telegramon közölte, hogy a belváros közelében megsemmisült egy raktárépület, a mentőcsapatok két embert húztak ki a romok alól. A sérültek között egy mentősofőr is van, négyen válságos állapotban vannak.

A The Kyiv Independent szerint

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több ballisztikus rakéta és drónok csaptak le Kijevre.

A támadás raktárakban és tárolóterületeken okozott tüzeket, bár azok a korábbi jelentések, amelyek szerint egy húszemeletes lakóház lángolna, tévesnek bizonyultak. A város szélén nagy kiterjedésű tűz keletkezett, egy lelőtt rakéta roncsai pedig egy lakóépület mellett csapódtak be. A katonai közigazgatás arról is beszámolt, hogy a támadás ammóniaszivárgást idézett elő, amelynek elhárításán már dolgozik a katasztrófavédelem.

A főváros körüli Kijev megyét is súlyos csapások érték: itt összesen 14 ember vesztette életét és 27-em megsebesültek.

Címlapkép forrása: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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