Ballisztikus rakéták támadták Kijevet, észak-koreai rakétaegységet telepítenek Oroszországba – Ukrajnai háborús híreink szerdán

A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökbe vetett bizalom az áprilisi 58 százalékról 55 százalékra esett augusztus elejére, ez a csökkenés azonban nem jelentős annak fényében, hogy július második felében napokon keresztül tüntetések voltak Ukrajna-szerte, miután Zelenszkij leváltotta a népszerű védelmi minisztert, Mihajlo Fedorovot - derül ki a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet legfrisebb közvélemény-kutatásából.

Jelenleg a megkérdezettek 55 százaléka bízik az ukrán elnökben, míg 40 százalékuk nem.

(Ukrajinszka Pravda)