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Ballisztikus rakéták támadták Kijevet, észak-koreai rakétaegységet telepítenek Oroszországba – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Globál

Ballisztikus rakéták támadták Kijevet, észak-koreai rakétaegységet telepítenek Oroszországba – Ukrajnai háborús híreink szerdán

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Egy ember meghalt, 22 megsebesült, amikor az éjszaka folyamán Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta Kijevet. Ukrán drónok a Tulai területen található Alekszinben csaptak le, ahol az „orosz Amazon”, a Wildberries egy raktárát találták el. A Wildberries létesítményei elleni támadások már szinte mindennaposak. A kereskedelmi cég azért került az ukrán drónok célkeresztjébe, mert katonai használatra is alkalmas termékeket is forgalmaz. A Reuters forrásai szerint Észak-Korea rakétaegységet telepít Nyugat-Oroszországba, és saját gyártású rakétákkal fogják lőni Ukrajna területét. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
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Ferobbanthatták egy orosz dróngyártó cég vezérigazgatóját

Vlagyimir Tkacsuk, az Upyr drónokat gyártó Uraldrone Plant vezérigazgatója megsérült egy járműrobbanásban. Súlyos állapotban van az intenzív osztályon – közölték a mentőszolgálatok.

(TASZSZ)

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Putyin új parancsnokokat nevezett ki

Vlagyimir Putyin orosz elnök a fegyveres erők vezetésével találkozott, és új parancsnokokat nevezett ki fontos posztokra.

  • A védelmi minisztérium összes logisztikai szolgálatát egyetlen vezetés alá vonják, Valerij Szolodcsuk parancsnoksága alatt.
  • Andrej Ivanajev fogja vezetni az Északkeleti Katonai Körzet Központi Csoportját.
  • Gyenyisz Ljamin fogja vezetni az orosz fegyveres erők pilóta nélküli rendszereit.

Putyin emellett dicsérte a Vosztok csoport előrehaladásának ütemét. A csoport élére Petr Bolgarevet nevezte ki.

(TASZSZ)

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Alig érintették Zelenszkij népszerűségét a tüntetések

A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökbe vetett bizalom az áprilisi 58 százalékról 55 százalékra esett augusztus elejére, ez a csökkenés azonban nem jelentős annak fényében, hogy július második felében napokon keresztül tüntetések voltak Ukrajna-szerte, miután Zelenszkij leváltotta a népszerű védelmi minisztert, Mihajlo Fedorovot - derül ki a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet legfrisebb közvélemény-kutatásából.

Jelenleg a megkérdezettek 55 százaléka bízik az ukrán elnökben, míg 40 százalékuk nem.

(Ukrajinszka Pravda)

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Beindult az orosz Matrjoska-művelet, Európa legerősebb országa került célkeresztbe

A német biztonsági szolgálatok az őszi tartományi parlamenti választások befolyásolására irányuló orosz beavatkozási kísérleteket észlelnek, próbálják lejáratni a „nem oroszbarát” pártokat – jelentette szerdán a dpa hírügynökség biztonsági forrásokra hivatkozva.

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Beindult az orosz Matrjoska-művelet, Európa legerősebb országa került célkeresztbe
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Az EU 1,4 milliárd eurót folyósít a lefoglalt orosz pénzeszközök kamataiból Ukrajna támogatására

Az Európai Unió augusztus 3-án 1,4 milliárd eurónyi nyereséghez jutott az Orosz Központi Banknak (CBR) az európai bankokban tárolt, majd az uniós szankciók keretében lefoglalt pénzeszközeiből, és azt Ukrajna támogatására fordítja - tájékoztatott az Európai Bizottság szerdán.

A brüsszeli közlemény szerint az uniós bankokban befagyasztott orosz pénzeszközök kamataiból Ukrajna számára juttatott pénzügyi támogatás immár az ötödik átutalás Ukrajnának.

Azt írták, hogy az Orosz Központi Bank tagállamokban tárolt pénzeszközei továbbra is lefoglalva maradnak, a készpénzállomány kamatai nem Oroszországot illetik.

Zárolásuk óta az orosz pénzeszközök nyolcmilliárd eurónyi nyereséget termeltek - tájékoztattak.

(MTI)

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8 ember halt meg egy vasútállomás elleni csapásban

8 ember halt meg a Kijev megyében található Kvitneva vasútállomáson, amelyet szerda virradóra orosz csapás ért. Az áldozatok nem érték el utolsó vonatjukat.

Az éjszaka folyamán Kijevben és Kijev megyében összesen 17 ember vesztette életét orosz rakéta- és dróncsapásokban.

(Ukrajinszka Pravda)

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17-re nőtt a kijevi és Kijev környéki halálos áldozatok száma

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegram-oldalán arról számolt be, hogy 17-re nőtt a fővárost és Kijev megyét érő drón- és rakétatalálatok halálos áldozatainak száma. 44 sérültről érkezett eddig jelentés.

A csapás heves volt: 24 ballisztikus rakéta, 4 "Zircon/Onyx" és további 115 drón, amelyek jelentős része sugárhajtású volt. A támadás fő célpontja civil vállalatok raktárai voltak, de támadások érték az infrastruktúrát, egy vasútállomást is. A háborúhoz nem kapcsolódó objektumokat: egy sörfőzdét, építőanyag-raktárakat, civil logisztikát

- írta Zelenszkij.

(Telegram)

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Amíg mindenki az energiakrízisre figyel, a küszöb alatt ömlik Európába az orosz LNG

Az Európai Unió továbbra is igyekszik csökkenteni az orosz energiahordozóktól való függőségét, ugyanakkor a geopolitikai feszültségek és az ellátási bizonytalanságok ismét felértékelték az orosz cseppfolyósított földgáz szerepét az európai piacon. A legfrissebb importadatok azt mutatják, hogy több tagállamban továbbra is jelentős mennyiségben érkezik orosz LNG, miközben a közösség a teljes kivezetésre készül – számolt be a Les Echos.

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Amíg mindenki az energiakrízisre figyel, a küszöb alatt ömlik Európába az orosz LNG
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Ukrán jelentés az orosz drónokról és rakétákról

Az ukrán légierő jelentése szerint szerdára virradóra Oroszország összesen 4 hajó elleni Cirkon rakétával, 24 Iszkander ballisztikus rakétával és 115 drónnal támadta Ukrajnát. A támadások fő iránya Kijev és Kijev megye volt.

A légvédelem 98 ellenséges drónt lőtt le/fojtott meg az ország északi, déli és keleti részén. 26 helyszínen rakétatalálatokat és 17 dróntámadást regisztráltak, valamint hat helyszínen lezuhant célpontok hullását.

(Ukrinform)

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Kijevi logisztikai központokra mért tömeges csapásról számolt be az orosz védelmi minisztérium

Tömeges csapás mért szállítási, logisztikai és elosztóközpontokra Kijevben és az ukrán főváros körzetében az éjjel az orosz hadsereg - közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca szerint a szárazföldi indítású precíziós fegyverekkel és drónokkal támadott célpontok fegyverek és katonai célú rakományok szállításában, valamint pilóta nélküli repülőgépek gyártásában és elosztásában játszottak szerepet.

Emellett orosz támadás ért három, katonai rakományt szállító hajót Odesszától délre.

(MTI)

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Orosz jelentés az ukrán drónokról

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint a légvédelmi rendszerek éjszaka 475 ukrán pilóta nélküli repülőgépet lőttek le oroszországi régiók, valamint a Fekete- és Azovi-tenger felett.

(TASZSZ)

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Hírszerzési jelentés: atomhatalom telepít saját rakétaegységet Oroszországba, óriási veszélyben Ukrajna

Ukrajna katonai hírszerzése szerint Észak-Korea egy rakétaegységet kezdett telepíteni Nyugat-Oroszországba, amelyet 120 ballisztikus rakétával és hat indítóállással szerelhetnek fel az Ukrajna elleni csapásokhoz – írja a Reuters.

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Hírszerzési jelentés: atomhatalom telepít saját rakétaegységet Oroszországba, óriási veszélyben Ukrajna
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Drónok csaptak le az „orosz Amazonra”: mélyen Oroszországban történt a támadás

Ukrán dróncsapás érte az orosz online kiskereskedelmi óriás, a Wildberries egyik tulai logisztikai központját – írja a Reuters.

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Drónok csaptak le az „orosz Amazonra”: mélyen Oroszországban történt a támadás
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Ballisztikus rakéták csaptak le Kijevre, rengetegen meghaltak

Orosz légitámadás érte szerdán hajnalban Kijevet, a csapás következtében egy ember meghalt, huszonnégyen megsebesültek, több városrészben pedig súlyos károk keletkeztek – írja a Reuters. Az Ukrinform szerint a főváros körüli Kijev megyében összesen 14 ember meghalt és 27 megsebesült.

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Ballisztikus rakéták csaptak le Kijevre, rengetegen meghaltak
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Ballisztikus rakéták támadták Kijevet, újra lecsapott a Wildberriesre Ukrajna – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Egy ember meghalt, 22 megsebesült, amikor az éjszaka folyamán Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta Kijevet. Ukrán drónok a Tulai területen található Alekszinben csaptak le, ahol az „orosz Amazon”, a Wildberries egy raktárát találták el. A Wildberries létesítményei elleni támadások már szinte mindennaposak. A kereskedelmi cég azért került az ukrán drónok célkeresztjébe, mert katonai használatra is alkalmas termékeket is forgalmaz. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

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