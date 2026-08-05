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Ballisztikus rakéták támadták Kijevet, újra lecsapott a Wildberriesre Ukrajna – Ukrajnai háborús híreink szerdán
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Ballisztikus rakéták támadták Kijevet, újra lecsapott a Wildberriesre Ukrajna – Ukrajnai háborús híreink szerdán

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Egy ember meghalt, 22 megsebesült, amikor az éjszaka folyamán Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta Kijevet. Ukrán drónok a Tulai területen található Alekszinben csaptak le, ahol az „orosz Amazon”, a Wildberries egy raktárát találták el. A Wildberries létesítményei elleni támadások már szinte mindennaposak. A kereskedelmi cég azért került az ukrán drónok célkeresztjébe, mert katonai használatra is alkalmas termékeket is forgalmaz. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
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Ballisztikus rakéták csaptak le Kijevre, rengetegen meghaltak

Orosz légitámadás érte szerdán hajnalban Kijevet, a csapás következtében egy ember meghalt, huszonnégyen megsebesültek, több városrészben pedig súlyos károk keletkeztek – írja a Reuters. Az Ukrinform szerint a főváros körüli Kijev megyében összesen 14 ember meghalt és 27 megsebesült.

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Ballisztikus rakéták csaptak le Kijevre, rengetegen meghaltak
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Ballisztikus rakéták támadták Kijevet, újra lecsapott a Wildberriesre Ukrajna – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Egy ember meghalt, 22 megsebesült, amikor az éjszaka folyamán Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta Kijevet. Ukrán drónok a Tulai területen található Alekszinben csaptak le, ahol az „orosz Amazon”, a Wildberries egy raktárát találták el. A Wildberries létesítményei elleni támadások már szinte mindennaposak. A kereskedelmi cég azért került az ukrán drónok célkeresztjébe, mert katonai használatra is alkalmas termékeket is forgalmaz. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

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Címlapkép forrása: Viacheslav Madiievskyi/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

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