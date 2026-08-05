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Beindult az orosz Matrjoska-művelet, Európa legerősebb országa került célkeresztbe
Globál

Beindult az orosz Matrjoska-művelet, Európa legerősebb országa került célkeresztbe

MTI
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A német biztonsági szolgálatok az őszi tartományi parlamenti választások befolyásolására irányuló orosz beavatkozási kísérleteket észlelnek, próbálják lejáratni a „nem oroszbarát” pártokat – jelentette szerdán a dpa hírügynökség biztonsági forrásokra hivatkozva.

A források szerint a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) és a radikális baloldali Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) kivételével minden induló, nem oroszbarát párt dezinformációs kampány célpontjává vált, leggyakrabban az online térben terjesztett, a pártok vagy politikusaik ellen készített, több száz lejárató videón keresztül.

Az azóta részben töröltetett videókat – a hitelesség látszatáért – ismert német sajtóorgánumok logóival is ellátták és egyebek között az X-en is közzétették.

A kampány a források szerint ugyanannak az úgynevezett Matrjoska-műveletnek a része, amelyet a berlini kormány már tavaly, a szövetségi választások során tapasztalt.

Németországban két szövetségi tartományban is parlamenti választást rendeznek szeptemberben, 6-án Szász-Anhaltban, 20-án pedig Mecklenburg–Elő-Pomerániában és a tartományi jogú Berlinben. A két előbbi tartományban a választások nagy esélyese az AfD, Szász-Anhaltban akár az abszolút többséget is megszerezheti.

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Szövetségi biztonsági források szerint az orosz fél először az ország keleti, illetve nyugati felében élők között igyekezett ellentéteket szítani egyebek között olyan hamis állítások segítségével, amelyek szerint a Kelet-Németországból érkező gyerekeket bántják a nyugat-németországi iskolákban, ezt követően pedig politikusokat igyekezett hamis korrupciós vagy szexuális vádakkal lejáratni.

Német kormányforrások szerint az ilyen jellegű tevékenység csupán a része annak a nagyobb, Oroszországból érkező hibrid fenyegetéssorozatnak, amely Németországot célozza. Mint mondták, a művelet egy átfogó, állami és nem-állami szereplők részvételével kiépített dezinformációs rendszeren nyugszik és egy hosszútávú stratégia része.

E stratégia rövidtávú céljaként a közreműködők a források szerint felhasználnak minden alkalmat a német társadalom megosztására, mégpedig egyre fejlettebb módszerekkel, például a mesterséges intelligencia felhasználásával.

Címlapkép forrása: Metin Akta/Anadolu via Getty Images

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