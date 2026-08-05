Beindult az orosz Matrjoska-művelet, Európa legerősebb országa került célkeresztbe

A források szerint a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) és a radikális baloldali Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) kivételével minden induló, nem oroszbarát párt dezinformációs kampány célpontjává vált, leggyakrabban az online térben terjesztett, a pártok vagy politikusaik ellen készített, több száz lejárató videón keresztül.
Az azóta részben töröltetett videókat – a hitelesség látszatáért – ismert német sajtóorgánumok logóival is ellátták és egyebek között az X-en is közzétették.
A kampány a források szerint ugyanannak az úgynevezett Matrjoska-műveletnek a része, amelyet a berlini kormány már tavaly, a szövetségi választások során tapasztalt.
Németországban két szövetségi tartományban is parlamenti választást rendeznek szeptemberben, 6-án Szász-Anhaltban, 20-án pedig Mecklenburg–Elő-Pomerániában és a tartományi jogú Berlinben. A két előbbi tartományban a választások nagy esélyese az AfD, Szász-Anhaltban akár az abszolút többséget is megszerezheti.
Szövetségi biztonsági források szerint az orosz fél először az ország keleti, illetve nyugati felében élők között igyekezett ellentéteket szítani egyebek között olyan hamis állítások segítségével, amelyek szerint a Kelet-Németországból érkező gyerekeket bántják a nyugat-németországi iskolákban, ezt követően pedig politikusokat igyekezett hamis korrupciós vagy szexuális vádakkal lejáratni.
Német kormányforrások szerint az ilyen jellegű tevékenység csupán a része annak a nagyobb, Oroszországból érkező hibrid fenyegetéssorozatnak, amely Németországot célozza. Mint mondták, a művelet egy átfogó, állami és nem-állami szereplők részvételével kiépített dezinformációs rendszeren nyugszik és egy hosszútávú stratégia része.
E stratégia rövidtávú céljaként a közreműködők a források szerint felhasználnak minden alkalmat a német társadalom megosztására, mégpedig egyre fejlettebb módszerekkel, például a mesterséges intelligencia felhasználásával.
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