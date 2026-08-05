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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
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Forrás: OVF, HAEA

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Bejelentette Irán: megtörtént az áttörés, egy dologról végre sikerült megállapodni
Globál

Bejelentette Irán: megtörtént az áttörés, egy dologról végre sikerült megállapodni

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Irán és Omán megállapodott a Hormuzi-szoros hivatalos keretbe foglalt hajózási útvonalairól – jelentette be Eszmail Bagáji iráni külügyi szóvivő.

A szóvivő szerint

a tengerészeti útvonalak pontos koordinátáit kijelölték, hamarosan hivatalos bejelentés is lesz majd az egyezmény aláírásáról,

ha „harmadik felek nem avatkoznak be” – mondta.

Hozzátette: a megállapodás önmagában még „nem fog biztonságot teremteni” a Hormuzi-szoroson. Ez vélhetően azt jelenti, hogy még nem nyitják újra a szorost.

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Amerikai és izraeli lapok arról számoltak be a nap folyamán, hogy Irán és Omán abban állapodtak meg, hogy Teherán lesz felelős az öbölbe bemenő forgalom ellenőrzéséért, Omán pedig a kijövő forgalom kontrollját kapja meg. Az, hogy lesz-e valamilyen vám kivetve a hajóforgalomra, még mindig nem egyértelmű, erről ellentétes információk láttak eddig napvilágot.

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