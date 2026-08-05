Paksi Atomerőmű teljesítménye

Mit jelent ez?
Összteljesítmény
0 MW 2000 MW
1. blokk
/ 500 MW
2. blokk
/ 500 MW
3. blokk
/ 500 MW
4. blokk
/ 500 MW

Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

  • Megjelenítés
Bemondták az oroszok: eljött az idő – Szét kell bombázni Zatokát
Globál

Bemondták az oroszok: eljött az idő – Szét kell bombázni Zatokát

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az ukrán légvédelmi rendszerek kifogytak a rakétákból, meg kell ragadni az alkalmat arra, hogy az orosz haderő mélységi csapásokkal pusztítsa el az Ukrajna és NATO-országok közti logisztikai útvonalakat – mondta Jurij Knutov orosz biztonságpolitikai szakértő az MK-nak.

Knutov megszólalásának apropója az volt, hogy Oroszország az éjjel összesen 28 ballisztikus rakétával támadta Ukrajna területét, a légvédelem pedig egyet se tudott elfogni.

Knutov azt állítja: szerinte a légvédelem alacsony hatásfokát az magyarázza, hogy

Ukrajna légvédelmi rendszerei lényegében kifogytak a rakétákból

– elfogytak az amerikai AMRAAM és Patriot rakéták, mivel az USA az iráni háborúba irányítja készleteit, Európa pedig a várható hiányok miatt tartalékol.

Még több Globál

Ballisztikus rakéták támadták Kijevet, észak-koreai rakétaegységet telepítenek Oroszországba – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Embereken is tesztelni kezdte a Moderna a Bundibugyo ebolavírus elleni vakcinajelöltjét

Utolérte a bosszú Putyin egyik fő fegyvergyárosát: autójával együtt repítették levegőbe

Az orosz biztonságpolitikai szakértő hangsúlyozza: a keletkező lőszerhiányt ki kell használni arra, hogy Oroszország mélységi csapásokat hajtson végre a NATO és Ukrajna közt meghúzódó logisztikai útvonalak, főleg hidak és vasútvonalak ellen.

Az javasolja az orosz haderőnek, hogy fókuszálják támadásaikat Odessza környékére, ezen belül is Zatoka térségére, ahol hidak és vasútvonalak kötik össze Romániát Ukrajnával.

Kapcsolódó cikkünk

Ballisztikus rakéták támadták Kijevet, észak-koreai rakétaegységet telepítenek Oroszországba – Ukrajnai háborús híreink szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Reménykeltő előrejelzés: hamarosan megérkezhet a kiadós eső Magyarországra
Megjött a várva várt fordulat a benzinkutakon - így változik holnap a benzin ára
Egyetlen húzás megmutatta, mennyit ér a Hormuzi-szoros megkerülése: a rezsim örökre elvesztheti a legfontosabb ütőkártyáját
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility