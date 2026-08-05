Bemondták az oroszok: eljött az idő – Szét kell bombázni Zatokát

Knutov megszólalásának apropója az volt, hogy Oroszország az éjjel összesen 28 ballisztikus rakétával támadta Ukrajna területét, a légvédelem pedig egyet se tudott elfogni.

Knutov azt állítja: szerinte a légvédelem alacsony hatásfokát az magyarázza, hogy

Ukrajna légvédelmi rendszerei lényegében kifogytak a rakétákból

– elfogytak az amerikai AMRAAM és Patriot rakéták, mivel az USA az iráni háborúba irányítja készleteit, Európa pedig a várható hiányok miatt tartalékol.

Az orosz biztonságpolitikai szakértő hangsúlyozza: a keletkező lőszerhiányt ki kell használni arra, hogy Oroszország mélységi csapásokat hajtson végre a NATO és Ukrajna közt meghúzódó logisztikai útvonalak, főleg hidak és vasútvonalak ellen.

Az javasolja az orosz haderőnek, hogy fókuszálják támadásaikat Odessza környékére, ezen belül is Zatoka térségére, ahol hidak és vasútvonalak kötik össze Romániát Ukrajnával.

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