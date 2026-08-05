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Döntő fordulat közeleg: nagyhatalmi segítséggel rendeződhet a káosz Kína szomszédságában
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Döntő fordulat közeleg: nagyhatalmi segítséggel rendeződhet a káosz Kína szomszédságában

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Úgy tűnik, hogy a lezáráshoz közeledik a polgárháború Délkelet-Ázsia káoszba süllyedt országában, miután a szomszédos Kína az korábbiaknál nagyobb erőfeszítéseket tett a lezárások érdekében – írja a Reuters.

Mianmarban 2021-ben robbant ki polgárháború, miután a hadsereg puccsal átvette a hatalmat a demokratikusan megválasztott kormánytól. A katonai junta már öt éve állandó harcot vív az ország számtalan politikai-etnikai-vallási alapon szerveződött csoportjával, ám az elmúlt időkben a harctéri helyzet megváltozott, ami a kormányt hozta előnyös helyzetbe. A változás következtében úgy néz ki, hogy az ellenállókat egy átfogó ernyőszervezet képviselheti, amikor tárgyalásra kerül sor a felek között.

A térségi országok támogatásával megalakuló Szövetségi Demokratikus Unió Létrejöttének Irányító Tanácsa (SCEF) kijelentette, hogy elkötelezett a rendezés mellett. A diktatúra vezetője, Min Aung Hlaing elnök még nem biztos, hogy elfogadja ezt a szervezetet tárgyalópartnerként.

Nyitottak vagyunk a párbeszédre és a politikai tárgyalásokra

– jelentette ki Saw Nimrod, az SCEF szóvivője, hozzátéve, hogy elkötelezettek a tárgyalásos rendezés mellett.

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A 2021 óta tartó konfliktusban a becslések szerint legalább 100 ezer ember vesztette az életét. A hadsereg sokáig nem tudott érdemben reagálni a fegyveres csoportok jelentette kihívásra, végül számos kudarcot követően a szomszédos Kínához fordultak segítségért. Ez döntő változást hozott a harctéren, a modern harcászati eszközökkel felszerelt katonák jelentős technológiai fölénybe kerültek a gerillahadviselést űző felkelőkkel szemben. A mianmari kormány ennek köszönhetően vissza tudta foglalni a kulcsterületeket, és újra visszaszerezte a domináns pozícióját. A fordulat megteremtette a lehetőségét, hogy a felek tárgyaljanak egymással – amennyiben a kormány is elfogadj mindezt. A megbeszélések elhozhatják a véres konfliktus lezárását.

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