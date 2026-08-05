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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
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Forrás: OVF, HAEA

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Drasztikusan megcsappant Ukrajna készlete az életet jelentő fegyverekből: Zelenszkij félreérthetetlen üzenetet küldött a Nyugatnak
Globál

Drasztikusan megcsappant Ukrajna készlete az életet jelentő fegyverekből: Zelenszkij félreérthetetlen üzenetet küldött a Nyugatnak

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök X-oldalán közölte, hogy az Ukrajnának átadott légvédelmi rakéták száma a tavalyihoz képest harmadára esett vissza 2026-ban.

Sajnos a partnerektől érkező, a ballisztikus rakéták elleni védelmet szolgáló eszközök szállításai idén jelentősen visszaestek. A szállított légvédelmi rakéták száma 2025-höz képest harmadára csökkent. Ez pedig nem csupán a nyári időszakra vonatkozik, hanem 2026 első felének minden időszakára

– írta Zelenszkij. Hozzátette:

Partnereink rendelkeznek ezekkel a rakétákkal. Fontos, hogy végre meghozzák a szállításokkal és a gyártási folyamatok felgyorsításával kapcsolatos szükséges politikai döntéseket.

Ukrajna számára egyre nagyobb problémát jelent az orosz rakéták elleni védekezés. Moszkva csak szerdára virradóra 6, hajó elleni Cirkon rakétát és 24 Iszkander ballisztikus rakétát vetett be Ukrajna ellen az ukrán légierő közlése szerint. A rakéták döntően Kijevet és Kijev megyét célozták, a drónokkal együtt összesen 17 ember halálát és több tucat sebesülését okozva.

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