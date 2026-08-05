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Drónok csaptak le az „orosz Amazonra”: mélyen Oroszországban történt a támadás
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Drónok csaptak le az „orosz Amazonra”: mélyen Oroszországban történt a támadás

Portfolio
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Ukrán dróncsapás érte az orosz online kiskereskedelmi óriás, a Wildberries egyik tulai logisztikai központját – írja a Reuters.

A Tulai terület kormányzója, Dmitrij Miljajev a Telegramon közölte, hogy a létesítményben tűz ütött ki a dróntalálat következtében, és egy ember megsérült. A Wildberries megerősítette a támadás tényét, hozzátéve, hogy a dolgozókat kimenekítették, a logisztikai forgalmat pedig más központokba irányították át.

A The Kyiv Independent szerint a támadás Alekszin városban történt, amely 320 kilométerre található az ukrán határtól.

Az „orosz Amazonként” is emlegetett e-kereskedelmi óriás az utóbbi időben már több mint egy tucat telephelyén szenvedett el dróncsapások okozta károkat.

A Wildberries azért került az ukrán drónok célkeresztjébe, mert katonai felhasználásra is alkalmas eszközöket is forgalmaz, például drónalkatrészeket vagy golyóálló mellényeket.

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A Tulai területen a logisztikai központ mellett két ipari létesítményben és két lakóépületben is károk keletkeztek.

Az Exilenova Plus Telegram-csatorna szerint Tatárföld központját, Kazanyt is csapás érte, de egyelőre nem tudni, ott mit találtak el az ukrán drónok.

Címlapkép forrása: Vlad Karkov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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