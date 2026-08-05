Égetően szükség lenne az európai nukleáris csúcsgépekre, de veszélybe került az egész F5 program

A Future Combat Air System (FCAS) a résztvevők közötti kibékíthetetlen ellentétek miatt beleállt a földbe. A kezdeményezés célja az volt, hogy több európai hatalom közös erejéből épüljön meg egy hatodik generációs vadászgép. A visszalépés ugyanakkor komoly kihívást jelenthet a francia vadászgépek gyártásában is. A Rafalet gyártó Dassault számára a Francia Légi- és Űrhajózási Erők parancsnoka, Jérôme Bellanger tábornok jelezte, hogy inkább maradnának a korszerűtlenebb, F4-es fejlesztéseknél, mivel gyorsan van szükségük vadászgépekre, nincs idejük megvárni az új F5-ös verziót.

A katonai vezető nem említette meg az orosz-ukrán háborút és annak az Európára gyakorolt hatásait, viszont egyértelmű, hogy ennek következtében változott meg a szemlélet.

Egyes vélekedések szerint a döntést nem feltétlenül a puszta racionalitás, hanem sokkal inkább a költségvetési szempontok határozták meg. Úgy vélik, hogy az elhúzódó csere képességbeli szakadékot idézhet elő a riválisokkal szemben, ráadásul ez az egész tervet megkérdőjelezheti. Az elképzelés szerint az F5-ös már ASN4G hiperszonikus nukleáris cirkálórakétával és STRATUS RS rakétákkal szerelik fel. A meghajtásért egy saját fejlesztésű, hatalmas tolóerőt biztosító T-REX hajtóművel szerelik fel. Az elképzelés szerint „hűséges szárnysegéd” drónok is kapcsolódni fognak hozzá. Mindezeket 2035-re szerette volna Párizs elérni, amivel a légierőhöz és a haditengerészethez is csatlakozni tud.

A Rafale F5-ös változata erősebb motorokkal, jobb túlélőképességgel és adatkapcsolatokkal rendelkezik majd, és egy több mint 10 tonnás pilóta nélküli harci légi jármű (UCAV) is kíséri majd

– jelentette ki nemrégiben Eric Trappier, a Dassault vezérigazgatója.

Az F5 egy furcsa hibridnek ígérkezik, amely leginkább a 4,5 generációs gépekhez hasonlít, viszont sok tekintetben a hatodik generációs képességek jegyeit mutatja. Emiatt egyelőre nem lehet egyikhez sem besorolni egyértelműen. Az újabb verziók fejlesztését erőlteti az új francia nukleáris doktrína elfogadása is, amely a nukleáris ernyő kiterjesztését jelentheti Európában. Ehhez több F5-ösre lenne szükség. A gyártó Dassault Aviatonra hatalmas nyomás nehezedik pusztán a megrendelések számát tekintve is, ugyanis több száz gépet várnak a vásárlók a következő években, ez kimeríti a kapacitásokat. Az állományok kezelése érdekében az éves gyártási számot az eddigi 24-ről 48-ra emelik. Azt nem tudni, hogy az FCAS-t képes lesz-e helyettesíteni a veszélybe kerülő F5, a fentiek alapján ez nem egyértelmű.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 07. 23. Magasabb fordulatszámra kapcsol az európai nukleáris elrettentés – Történelmi bejelentést tett a kontinens két legerősebb országa

Címlapkép forrása: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images