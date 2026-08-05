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Egyetlen húzás megmutatta, mennyit ér a Hormuzi-szoros megkerülése: a rezsim örökre elvesztheti a legfontosabb ütőkártyáját
Globál

Egyetlen húzás megmutatta, mennyit ér a Hormuzi-szoros megkerülése: a rezsim örökre elvesztheti a legfontosabb ütőkártyáját

Portfolio
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A Middle East Eye riportja szerint Szaúd-Arábia legnagyobb olajvállalata hatalmasat kaszált a Perzsa-öbölben dúló háborún, az elszálló olajárak miatt. A tanulságok arra ösztönzik a térséget, hogy minél több módon próbálják megkerülni a kritikus tengerszorost.

Hatalmasat kaszálnak a világ legnagyobb olajvállalatai a Hormuzi-szoros lezárása miatt megemelkedett árakon, ez Donald Trump amerikai elnök haragját is kiváltotta, erről itt írtuk bővebben:

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Nem maradt ki a sorból a szaúd-arábiai Aramco sem, mintegy 33 százalékkal növelte a profitját az egy évvel korábbiakhoz képest. 2025 második negyedévében összesen 25,2 milliárd dollár nyereséget regisztrált, idén már 33,4 milliárd dollárt ugyanebben az időintervallumban. A bejelentés annak fényében meglepetést okozott, hogy az Arab-félsziget olajhatalma nehéz helyzetbe került a Perzsa-öböl bejáratának lezárásával, ezért alternatív megoldásokat kellett keresniük a biztonságos szállításhoz. A másik oldalról a harcok miatt megugró árak éppen a vállalat almára hajtották a vizet.

A Perzsa-öbölben zajló harci események miatt több ország – például Irak, Kuvait, Bahrein vagy Katar – kénytelen volt szinte a teljes tengeri szállítmányról lemondani, ez a kritikus helyzet kevésbé érintette Szaúd-Arábiát, mivel a Vörös-tenger felé kényelmesen – bár kisebb kerülővel – tudták szállítani a nyersanyagot a partnereik felé. Nem véletlen, hogy az Aramco vezérigazgatója is

az országot kelet-nyugati irányban átszelő csővezeték szerepét emelte ki, ami lehetővé tette az állandó szállítást.

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Rijád ugyanakkor nem elégszik meg a mostani felállással, és a jövőben igyekszik a lehető legjobban diverzifikálni az útvonalakat, hogy csökkentse a függőségét a Hormuzi-szorostól. A csővezetékes szállítás sikere modellként szolgálhat a térség többi országa számára is, hogy a jövőben már ne függjenek Teherán jóindulatától. Szakértők szerint a következő években tízmilliárd dollárt meghaladó mértékben épülhetnek ki ezek az infrastruktúrák. Az Egyesült Arab Emírségek rendelkezik csővezetékkel, de 2027-re egy újabbat is felhúzhat. Irak Szíriával kötött megállapodást, hogy az országon keresztül tudják szállítani a nyersanyagot a Földközi-tenger partjára. Ezzel nem oldódott meg a térség összes országának a problémája, például Katar, Kuvait és Bahrein is a szomszédos országok jóindulatától függ, mivel számukra csak így van lehetőség alternatív megoldásra a Hormuzi-szoros megkerülésével.

A Perzsa-öböl bejárata várhatóan a konfliktus lezárulását követően is fontos kereskedelmi útvonal marad, mivel a tengeri szállítás az egyik legolcsóbb forma, ám

a jövőben a Hormuzi-szoros jelentősége csökkenhet, és egy, a mostanihoz hasonló lezárás már kisebb hatást tud gyakorolni a globális árakra.

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Címlapkép forrása: Elke Scholiers/Getty Images

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