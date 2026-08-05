Elképesztő sebezhetőségre derült fény: filléres fegyverekkel vághatják el a világ idegrendszerét

Si Kuang-lej és Si Haj-ming, a Kínai Nemzeti Védelmi Egyetem kutatói a Science and Technology Daily című lapban fejtették ki, hogy a tengerfeneket a nehéz feltárhatóság és a magas költségek miatt sokáig stratégiai holt térként kezelték, ám ez a helyzet gyorsan változik. A szerzők szerint a víz alatti hadviselés belépési küszöbe jelentősen csökkent, amihez az Ausztrália, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok által kötött AUKUS-egyezmény is nagyban hozzájárult.
A szakértők rámutattak, hogy korábban a víz alatti műveletekhez költséges, legénységgel ellátott tengeralattjárókra volt szükség, ami a kis- és középállamok számára szinte lehetetlenné tette az ilyen katonai tevékenységet. Ma viszont a kisméretű és közepes, pilóta nélküli víz alatti járművek (UUV-k) olcsók, tömegesen bevethetők és nem járnak személyi kockázattal, így
szélesebb kör számára teszik lehetővé a tengerfenék feletti ellenőrzés megszerzését.
A cikk hangsúlyozza, hogy a tenger alatti kábelek bonyolítják le a kontinensek közötti adatforgalom 99 százalékát, és napi szinten mintegy 10 billió dollár értékű, határokon átnyúló pénzügyi tranzakciót szolgálnak ki. A kutatók szerint a víz alatti vezetékek és optikai kábelek könnyű célponttá váltak, amit jól példáz a 2022-es Északi Áramlat elleni szabotázs, valamint a vörös-tengeri kábelszakadások, amelyek tavaly jelentős fennakadásokat okoztak az internetszolgáltatásban.
A kontinensek közötti globális internetforgalom döntő része egy mintegy 1,7 millió kilométer hosszú üvegszálas hálózaton halad át, amelyen évente 150-200 meghibásodást regisztrálnak. A brit székhelyű Nemzetközi Kábelvédelmi Bizottság ugyanakkor jelezte, hogy bár az államilag támogatott szabotázs valós kockázatot jelent, a tenger alatti kábelek sérüléseinek túlnyomó többségét továbbra is véletlen balesetek okozzák.
Címlapkép forrása: Europa Press 2022 via Getty Images
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