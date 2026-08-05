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Forrás: OVF, HAEA

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Embereken is tesztelni kezdte a Moderna a Bundibugyo ebolavírus elleni vakcinajelöltjét
Globál

Embereken is tesztelni kezdte a Moderna a Bundibugyo ebolavírus elleni vakcinajelöltjét

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Megkezdődött a Moderna Bundibugyo ebolavírus elleni vakcinajelöltjének első, embereken végzett klinikai vizsgálata. A CEPI által támogatott fejlesztés fontos mérföldkő a Kongói Demokratikus Köztársaságot sújtó, rendkívüli méretű ebolajárvány elleni válaszban. A járványt az Egészségügyi Világszervezet május 17-én a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Ugandát érintő nemzetközi horderejű közegészségügyi vészhelyzetté, vagyis PHEIC-cé nyilvánította.

A Járványügyi Felkészültségi Innovációk Koalíciója, azaz a CEPI támogatásával zajló I. fázisú vizsgálatban

három kanadai helyszínen összesen mintegy 80 egészséges felnőtt önkéntes vesz részt.

A kutatók az mRNS-1469 jelű kísérleti oltóanyag biztonságosságát, tolerálhatóságát – vagyis az oltási reakciók jellegét és gyakoriságát –, valamint az általa kiváltott immunválaszt értékelik. A vizsgálat ebben a szakaszban még nem a klinikai hatásosság bizonyítására szolgál, hanem arra, hogy eldőljön, a vakcinajelölt alkalmas-e további fejlesztésre.

A CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, vagyis Járványügyi Felkészültségi Innovációk Koalíciója) egy 2017-ben alapított globális, köz- és magánszféra közötti partnerség. Fő küldetése a járványveszélyt jelentő fertőző betegségek elleni új vakcinák fejlesztésének finanszírozása és felgyorsítása, biztosítva a méltányos hozzáférést az alacsony és közepes jövedelmű országok számára.

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A vakcinajelölt a Moderna mRNS-platformjára épül, vagyis ugyanarra az alaptechnológiára, amelyet a vállalat Covid-19 elleni oltóanyagánál is alkalmaztak.

Az mRNS-alapú megközelítés lényege, hogy az oltóanyag genetikai utasítást juttat a szervezetbe egy vírusantigén előállítására, ezzel váltva ki immunválaszt. A Moderna tájékoztatása szerint az első résztvevő augusztus 3-án kapta meg a készítményt a kanadai Új-Skóciában.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2026. május 17-én nemzetközi horderejű közegészségügyi vészhelyzetté, vagyis PHEIC-cé nyilvánította a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában észlelt, Bundibugyo ebolavírus okozta járványt.

A CEPI augusztus 4-i közlése szerint a járványban addig több mint 3800 ember fertőződött meg, és a halálos áldozatok száma meghaladta az 1700-at, amivel a járvány a dokumentált történelem második legnagyobb ebolajárványává vált. Az regisztrált esetszám gyorsabban emelkedik, mint a 2014–2016-os nyugat-afrikai járvány azonos szakaszában.

A tartós terjedés súlypontja ekkor már a Kongói Demokratikus Köztársaságban volt, miközben a Bundibugyo ebolavírus ellen jelenleg nincs jóváhagyott vakcina vagy specifikus terápia. A járvány megfékezése ezért a gyors esetazonosításon, az elkülönítésen és a tüneti ellátáson, a kontaktkutatáson, az infekciókontrollon, a biztonságos temetkezési gyakorlatokon, valamint a közösségi együttműködésen múlik.

A válság a járványügyi felkészültség egyik fontos hiányosságára is rávilágított. Miközben a Zaire ebolavírus ellen léteznek engedélyezett és hatékony vakcinák, ezek nem nyújtanak bizonyított védelmet a jelenlegi járványt okozó Bundibugyo ebolavírussal szemben.

A Bundibugyo ebolavírus ellen jelenleg nincs jóváhagyott oltóanyag.

A Moderna készítménye a CEPI által finanszírozott négy kezdeti Bundibugyo-vakcinajelölt egyike. A szervezet portfólióalapú megközelítést alkalmaz: párhuzamosan több kísérleti oltóanyagot visz előre annak érdekében, hogy minél nagyobb eséllyel álljon rendelkezésre legalább egy biztonságos és hatékony vakcina.

A Moderna mRNS-alapú jelöltje mellett a CEPI két rVSV-platformra épülő vakcinát is támogat, ezek közül az egyiket az IAVI fejlesztette, gyártását a Hilleman Laboratories vezeti, a másikat a Public Health Vaccines fejleszti. A portfólió része az Oxfordi Egyetem ChAdOx1 vírusvektor-platformra épülő jelöltje is, amelynek I. fázisú vizsgálata már korábban elindult, így a mostani program a Moderna saját vakcinajelöltjének első humán tesztje.

A CEPI legfeljebb 50 millió dollárral támogatja a Moderna programját, beleértve a preklinikai vizsgálatokat, az I. fázisú klinikai tesztet, valamint a klinikai fejlesztéssel párhuzamosan zajló, nagyobb léptékű gyártási előkészületeket. Ennek célja, hogy kedvező korai eredmények esetén gyorsan megkezdődhessenek a hatékonyságot értékelő nagyobb vizsgálatok.

Sikeres engedélyezés esetén a Moderna vállalta, hogy legalább 500 ezer adagot tesz elérhetővé alacsony és közepes jövedelmű országok számára, hozzáférést segítő árazás mellett.

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