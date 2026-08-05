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Forrás: OVF, HAEA
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Forrás: OVF, HAEA

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Ennyit a Béketanács nagy tervéről? Izrael egyértelmű nemet mondott - Az egész alku borulhat
Globál

Ennyit a Béketanács nagy tervéről? Izrael egyértelmű nemet mondott - Az egész alku borulhat

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Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök nyilvánosan bejelentette, hogy Izrael nem egyezett bele a Béketanács Hamásszal kötött megállapodásába, és addig nem vonul vissza gázai állásaiból, amíg a palesztin terrorszervezet teljes lefegyverzése meg nem valósul - közölte a Times of Israel.

Trump elnök – vagy a csapata – úgy gondolja, hogy rá tudja venni a Hamászt a lefegyverzésre és Gáza demilitarizálására. Megvizsgáljuk a kérdést. Küldtek nekünk egy tervezetet, de nem egyeztünk bele, hiszen nem a mi tervezetünk volt. Visszaküldtük az észrevételeinket"

– fogalmazott Netanjahu.

A tervezet eredetileg nem lett volna nyitott az izraeli módosításokra, mivel a Hamász, a Trump által irányított Béketanács, valamint a közvetítő országok – Egyiptom, Katar, Törökország és az Egyesült Államok – közötti külön tárgyalások eredményeként született. Egy magas rangú amerikai tisztviselő a múlt héten úgy fogalmazott, hogy a javaslat Trump 20 pontos gázai béketervének kiterjesztése, amelyet Izrael még tavaly elfogadott, így Jeruzsálemnek csupán ehhez a kerethez kellene tartania magát.

Hozzátette, Trump nagyon csalódott lenne Izraelben, ha az blokkolná a folyamatot.

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Az izraeli ellenállást látva a Béketanács vezető küldöttei hétfőn Jeruzsálembe utaztak, hogy meggyőzzék Netanjahut, ám az egyeztetés nem hozott eredményt. A bizottság ezt követően jelezte, hogy hajlandó lehet újratárgyalni a megállapodás feltételeit, és olyan nyilatkozatot adott ki, amely a visszavonulás feltételeinek Izrael javára történő módosítását vetítette előre.

Ezt a javaslatot azonban lehet, hogy a Hamász utasítja majd vissza, így akár az egész megállapodás borulhat jelenlegi formájában.

A Hamász és Béketanács közötti megállapodás előírja Izraelnek, hogy szüntesse be katonai műveleteit Gázában és vonuljon ki a térségből. Cserébe a Hamász leteszi a fegyvert.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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