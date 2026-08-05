Közel félmillió civil rekedt a pusztító ostrom alatt álló, stratégiailag kulcsfontosságú El-Obeid városában, ahol a szudáni fegyveres erők legutóbbi áttörése a félkatonai Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) brutális, megtorló dróntámadásait és tüzérségi bombázási hullámát váltotta ki. A városban kialakult helyzet ezzel a három éve tartó konfliktus egyik legsúlyosabb humanitárius katasztrófájával fenyeget. Miközben az intenzív harcok feldúlják Észak-Kordofán fővárosát, a lakosoknak a víz- és áramellátási infrastruktúra katasztrofális összeomlásával, elsöprő kolerajárvánnyal, rendszerszintű nemi erőszakkal és lezárt menekülési útvonalakkal kell szembenézniük. A fokozódó instabilitás kihat a Vörös-tenger kereskedelmére és a migrációs folyamatokra is. A térségben több más humanitárius szervezet mellett a UNICEF is jelen van, amelynek szudáni képviselője, az ottani segítségnyújtást irányó Sheldon Yett a helyszínről adott interjút a Portfolio-nak.

Milyen most a helyzet a terepen? Mennyire nehéz eljuttatni a segélyszállítmányokat a rászorulókhoz?

Az igazság az, hogy be tudunk juttatni segélyszállítmányokat, de rendkívül nehéz úton. Nehéz a bizonytalanság miatt, nehéz az engedélyek miatt, és folyamatosan egyfajta hullámvasúton vagyunk, különösen Észak-Kordofánban. A lakosság elhagyja ezeket a területeket, óriási népességmozgások indultak meg a környező térségek felé. Épp most jártam Dél-Kordofán egy részében, és több ezer embert láttam, akik elhagyták a várost.

Aki csak tud, az menekül. A bizonytalanság mellett az árak is drámaian megemelkedtek, mert kereskedelmi teherautókat, üzemanyagszállító járműveket és üzemanyagtöltő állomásokat is támadás ért. Ez pedig még nagyobb nyomás alá helyezi az ott maradó, kiszolgáltatott családokat.

Van közvetlen fenyegetés a civilekre nézve, tekintve az ostromtaktikák fokozódását, a nagy hatótávolságú tüzérségi támadásokat és a lakott területeken bevetett drónhadviselést? Hogyan próbálnak az UNICEF vagy más humanitárius szervezetek terepen lévő csapatai biztonságos zónákat vagy menekülési útvonalakat létrehozni a csapdába esett civileknek - ha egyáltalán ez lehetséges ma még?

A legfontosabb annak biztosítása, hogy azok, akik ott vannak, és azok is, akik elmenekülnek, megkapják a szükséges támogatást. Ez azt jelenti, hogy garantálnunk kell az élelmiszer elosztását - ezeket a készleteket át is csoportosítottuk -, és biztosítanunk kell a mobil egészségügyi szolgáltatások elérhetőségét, valamint a tiszta ivóvízhez való hozzájutást.

Jelenleg kolerajárvány sújt bennünket, ezért abszolút kritikus, hogy tiszta vizet tudjunk biztosítani, és kezelni tudjuk a higiéniai helyzetet.

Ha ugyanis nem nyújtunk egy teljes támogatási csomagot, a kolerajárvány várhatóan tovább súlyosbodik, az alultápláltság rosszabbodik, és az egészségügyi problémák, amelyekkel a lakosság már most szembesül, szintén súlyosbodnak. Ezért tárgyalnunk kell a humanitárius javak folyamatos szállításáról és természetesen humanitárius partnereink folyamatos bejutásáról.

Ismert, hogy az UNICEF bármelyik konfliktuszóna bármelyik szereplőjével képes tárgyalni - például Gázában vagy Afganisztánban is - annak érdekében, hogy segítsen a gyerekeken. Ön hogyan látja: lehet-e tárgyalni a szudáni konfliktus különböző kulcsszereplőivel, vagyis a hadsereggel (Sudanese Armed Forces - SAF) és a Gyorsreagálású Támogató Erők (Rapid Support Forces - RSF)? Nyitottak bármilyen tárgyalásra a humanitárius szervezetekkel?

Ezek a tárgyalások soha nem egyszerűek, de kapcsolatunk van mindegyik hadviselő féllel, amelynek befolyása van a gyerekek sorsára. Ez azonban sosem könnyű. Hetekbe telhet kitárgyalni egyetlen szállítmány célba juttatását. Nemcsak a legmagasabb szintű parancsnokokkal kell tárgyalnunk, hanem azokkal is, akik a barikádoknál és az ellenőrzőpontoknál kezelik a hozzáférést. A parancsnoki és irányítási lánc nem mindig annyira erős, mint amennyire szeretnénk.

Ez azt jelenti, hogy a kommunikációs csatornákat mindig nyitva kell tartanunk, és olyan emberekkel is szóba kell állnunk, akik talán nem a gyerekek érdekeit tartják szem előtt, de akiknek befolyásuk van rájuk, akik a gyerekek sorsát irányítják. Nincs más választásunk.

A konfliktushoz kapcsolódó szexuális erőszakot ebben a háborúban is dokumentáltan szisztematikus fegyverként használják, ahogyan azt más konfliktusokban is láttuk a történelem során. Milyen konkrét védelmi mechanizmusokat vagy klinikai ellátást lehet biztosítani az áldozatoknak, a nőknek és lányoknak a régióban, és mit tehet egy humanitárius szervezet, mint a UNICEF, hogy megelőzze az ilyen típusú erőszakot?

A szexuális erőszak lányokat és fiúkat egyaránt érint, minden korosztályban.

Ez egy stigmatizált téma, az emberek nem mindig beszélnek róla. Itt, Kartúmban mindenütt látjuk a háború nyomait, de a nemi erőszak közvetlen hatását nem lehet látni - érezni viszont igen. Tisztában vagyunk vele, hogy szolgáltatásokat kell nyújtanunk: akut ellátást azoknak, akiket ez érintett, valamint hosszabb távú szolgáltatásokat is. Gondoskodnunk kell arról, hogy működjenek a beutalási rendszerek, hogy megelőző tevékenységek is jelen legyenek, és hogy a gyerekek biztonságos környezetben legyenek.

Ez az egyik oka annak, hogy azt szeretnénk, ha a gyerekek visszatérnének az iskolába. Egy oktatási környezetben a gyerekek biztonságosabb környezetben vannak, mint bárhol máshol.

Az oktatás megszervezése kulcsfontosságú, ez ugyanis több, mint az alapkészségek - az írás, olvasás, számolás - megtanítása; egyben védelmet nyújtó környezetet is jelent. Minden lehetséges eszközt be kell vetnünk, hogy egyszerre kezeljük az akut eseteket és megelőzzük az erőszakot.

Egy a helyszínen készült Al Jazeera-riport szerint a probléma forrása az, hogy nappal háborús tevékenység zajlik a területen, ezért a nők éjszaka mennek vízért, és így ki vannak téve a nemi alapú erőszaknak. Ezt meg tudja erősíteni?

Ez pontosan így van. Az embereknek gyakran fúrt kutakhoz, közösségi vízforrásokhoz kell menniük. És teljesen igaza van: a nők kiszolgáltatottak, különösen amikor elhagyják a családjukat, az otthonukat. Ezért olyan kritikusan fontosak a megelőző tevékenységek, vagyis az, hogy a tiszta ivóvizet biztosítsuk helyben és a nők, valamint a gyerekek közösségben, tehát nagyobb biztonságban legyenek.

Ugyanilyen fontos, hogy felelősségre vonjuk az elkövetőket - nemcsak háborús időkben, hanem a háború után is -, a felelősöket pedig számon kell kérni.

A régióban hatalmas a biztonsági és éhínségkockázat is. A szomszédos térségekben már megerősítették az éhínséget, milliók néznek szembe akut éhezéssel, miközben történelmi távlatban Port Sudanon keresztül jelentős exportot bonyolított korábban az ország. Mekkora ma ez a probléma?

Óriási. Szudán-szerte közel 20 millió ember küzd az akut élelmiszer-bizonytalanság valamilyen szintjével. Becsléseink szerint 2026-ban 825 000 öt év alatti gyermek fog súlyos akut alultápláltságban szenvedni. Nyilvánvalóan azokban az országrészekben, amelyeket a konfliktus a leginkább érint, magasabbak lesznek az arányok. És ez nem a globális felmelegedés miatt van - bár a globális felmelegedés és az El Niño is problémát jelent Szudánban -,

hanem azért, mert az élelmiszer nem jut el a piacokra, mert maga a harc akadályozza meg a családokat abban, hogy eladják vagy megvásárolják az élelmiszert. Az irónia az, hogy Szudán korábban a térség jelentős részének éléskamrája volt. Ez most egyáltalán nem mondható el.

A térségben ráadásul kolera- és maláriaveszély is fennáll, ahogy az esős évszak súlyosbítja a rossz higiéniai körülményeket a túlzsúfolt táborokban. Hogyan kezeli az UNICEF a szezonális malária és a kolera kettős fenyegetését, amikor az egészségügyi létesítmények több mint 70 százaléka a konfliktus miatt nem működik?

Nagyon pontos arányt említett a nem működő egészségügyi intézmények arányát tekintve, amely hatalmas problémákat vetít előre. Ezek a betegségek még a legjobb időkben is endemikusak itt - a kolera évről évre visszatér. De a konfliktus mellett sokkal nehezebb kezelnünk ezeket a járványokat. Nehezebb, mert tárgyalnunk kell az ellátmányaink és csapataink előzetes kihelyezéséről, és nehezebb az esős évszakban is, mert az utak mocsárrá változnak.

Ezért van szükség a készletek előzetes kihelyezésére, arra, hogy az egészségügyi központok működjenek, és hogy rendelkezzenek a szükséges gyógyszerekkel, amelyekkel biztosítható, hogy a gyerekek megkapják a segítséget.

Ezért van szükség egy holisztikus támogatási csomagra is. Nem sokat ér, ha csak élelmiszert biztosítunk - ha nem biztosítjuk a vizet és a higiéniát, az alapvető gyógyszereket és a kritikus tápszereket.

A jelenlegi helyzetben a UNICEF képes eljuttatni ezeket a javakat és segítséget a régióba?

Így van. Nehéz, de be tudjuk juttatni az ellátmányt. Mindez hetekig tartó tárgyalásokba kerül, nem mindig tudunk eleget vinni, de el tudjuk juttatni a készleteket az azokra rászoruló közösségekhez. Ez azonban minden alkalommal nagyon kemény kihívás, mert nem lehet csak úgy megrakni egy teherautót és elküldeni oda, ahová szeretné az ember. Több féltől is engedélyeket és engedélyokiratokat kell beszerezni.

Milyen a dolgozóik, a UNICEF munkatársainak biztonsága? Zaklatásnak vannak kitéve az ellenőrzőpontokon, veszélyben vannak a munkájuk során?

A helyzetük kifezetten kockázatos és bizonytalan. A teherautóinkat drónok találták el. A munkatársainkat megfenyegették. A dolgozóink ugyanakkor a gyerekek érdekeit helyezik előtérbe. Óriási tisztelettel gondolok a teherautóink sofőrjeire, a fronton szolgáló egészségügyi dolgozókra, akik nap mint nap folytatják a szolgáltatások nyújtását.

Ez nem könnyű, mindezt a lehető legrosszabb körülmények között teszik.

Léteznek helyben is humanitárius szervezetek, amelyek segíteni próbálnak. Együtt tudnak működni az ilyen helyi csoportokkal, mint például az Emergency Response Rooms, amely helyi szudáni fiatalok által szervezett humanitárius szervezet?

Igen, mindig elsősorban helyi partnerekkel dolgozunk. A UNICEF nem tudna hatékonyan működni Szudánban a nemzeti partnereink hősies és professzionális munkája nélkül. Ők azok, akik a közösségekből származnak, ők ismerik legjobban a helyi viszonyokat. Ezért dolgozunk nap mint nap azon, hogy megkapják a szükséges támogatást.

Mindent elkövetünk a helyszínen azért, hogy segítsünk, de elsősorban békére van szükségünk. Véget kell vetni ennek a háborúnak. A gyerekek továbbra is szenvedni fognak, ha a humanitárius infrastruktúrát továbbra is célba veszik, ha a piacokat továbbra is támadják, ha az egészségügyi létesítményeket és az iskolákat ezentúl is támadás éri.

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