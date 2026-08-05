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Gyanús tárgyat találtak egy német repülőtéren, zavarok támadtak a légi közlekedésben
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Gyanús tárgyat találtak egy német repülőtéren, zavarok támadtak a légi közlekedésben

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Drónt láttak, majd egy gyanús tárgyat találtak a Lipcse/Halle repülőtér egy kifutópályája közelében szombat este – írja a Reuters.

A repülőtér déli kifutópályáját – amely a DHL logisztikai csoport egyik fő csomópontjaként szolgál – lezárták, miközben a tűzszerészek átvizsgálták a gyanús tárgyat.

Ezt megelőzően egy azonosítatlan repülő tárgyat, feltehetően egy drónt is láttak elrepülni a reptér közelében.

Több repülőgépet, köztük egy utasszállítót is át kellett irányítani, de reggelre helyreállt a légi közlekedés lipcsei reptéren.

A Tagesschau.de beszámolója szerint a német szövetségi rendőrség, illetve a szászországi tartományi rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre.

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Európai repülőterek, köztük több repülőtér közelében egy időben többször is drónokat észleltek. A gyanú szerint orosz műveletekről lehetett szó, amelyek az európai légi közlekedés megzavarására irányultak. Moszkva tagadta részvételét az incidensekben.

Címlapkép forrása: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images

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