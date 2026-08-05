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Hatalmas rakéta csapódott a Holdba, élőben közvetítették
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Hatalmas rakéta csapódott a Holdba, élőben közvetítették

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Egy SpaceX Falcon 9 hordozórakéta négytonnás második fokozata szerdán nagy sebességgel csapódott a Hold felszínébe. Az ütközés nem jelent veszélyt a Földre, viszont új krátert hagyott maga után, és tudományos adatgyűjtésre is lehetőséget ad - írta meg a The Guardian.

Az iskolabusz-méretű rakétafokozat a Firefly Aerospace holdszondáját indította útnak 2025 januárjában. A rakétafokozat (vagy rakétalépcső) a több fokozatú rakéták egy önálló egysége. Saját hajtóművel és üzemanyaggal rendelkezik, amely a repülés egy bizonyos szakaszában tolóerőt ad, majd az üzemanyag elfogyása után leválik.

A Holdhoz közelebbi pályára állító küldetésekkel ellentétben ez a misszió nagyobb tolóerőt igényelt, ezért

a második fokozat nem tért vissza a Föld légkörébe, hanem irányíthatatlanul sodródott az űrben.

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Holdba csapódással végződik.

A becsapódás magyar idő szerint szerda reggel fél kilenc körül történt, mintegy 8690 km/h-s sebességgel. A NASA becslése szerint a roncs egy körülbelül 18 méter átmérőjű és 4 méter mély krátert hoz létre a Hold felszínén, a keletkező törmelékfelhő pedig holdport és kőzetdarabokat szór majd szét. A becsapódás helye a Hold egyik nehezen megfigyelhető, nyugati peremén található Einstein-kráter környékére esik. Az esemény itt nézhető vissza többek között:

A NASA közölte, hogy igyekszik a becsapódás előtt és után is felvételeket készíteni a helyszínről. Az összegyűjtött adatok segíthetnek a mesterséges becsapódások jobb megértésében, valamint az űrben sodródó tárgyak követési módszereinek finomításában. "Az ütközés semmilyen veszélyt nem jelent a Földre" – erősítette meg Jimi Russell, a NASA munkatársa.

A Holdba ritkán csapódik űrszemét, legutóbb 2022 márciusában ért el holdfelszínt egy kínai rakétafokozat. A NASA 2009-ben szándékosan irányított egy rakétafokozatot a Holdba, hogy tanulmányozza a keletkező törmelékfelhőt. A SpaceX és a NASA jelenleg egyeztet arról, miként lehetne a jövőben megelőzni az ilyen nem szándékos Holdba csapódásokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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