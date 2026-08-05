Hatalmas rakéta csapódott a Holdba, élőben közvetítették

Az iskolabusz-méretű rakétafokozat a Firefly Aerospace holdszondáját indította útnak 2025 januárjában. A rakétafokozat (vagy rakétalépcső) a több fokozatú rakéták egy önálló egysége. Saját hajtóművel és üzemanyaggal rendelkezik, amely a repülés egy bizonyos szakaszában tolóerőt ad, majd az üzemanyag elfogyása után leválik.
A Holdhoz közelebbi pályára állító küldetésekkel ellentétben ez a misszió nagyobb tolóerőt igényelt, ezért
a második fokozat nem tért vissza a Föld légkörébe, hanem irányíthatatlanul sodródott az űrben.
Idén derült ki, hogy a naptevékenység és a gravitációs hatások olyan pályára terelték az eszközt, amely
Holdba csapódással végződik.
A becsapódás magyar idő szerint szerda reggel fél kilenc körül történt, mintegy 8690 km/h-s sebességgel. A NASA becslése szerint a roncs egy körülbelül 18 méter átmérőjű és 4 méter mély krátert hoz létre a Hold felszínén, a keletkező törmelékfelhő pedig holdport és kőzetdarabokat szór majd szét. A becsapódás helye a Hold egyik nehezen megfigyelhető, nyugati peremén található Einstein-kráter környékére esik. Az esemény itt nézhető vissza többek között:
A NASA közölte, hogy igyekszik a becsapódás előtt és után is felvételeket készíteni a helyszínről. Az összegyűjtött adatok segíthetnek a mesterséges becsapódások jobb megértésében, valamint az űrben sodródó tárgyak követési módszereinek finomításában. "Az ütközés semmilyen veszélyt nem jelent a Földre" – erősítette meg Jimi Russell, a NASA munkatársa.
A Holdba ritkán csapódik űrszemét, legutóbb 2022 márciusában ért el holdfelszínt egy kínai rakétafokozat. A NASA 2009-ben szándékosan irányított egy rakétafokozatot a Holdba, hogy tanulmányozza a keletkező törmelékfelhőt. A SpaceX és a NASA jelenleg egyeztet arról, miként lehetne a jövőben megelőzni az ilyen nem szándékos Holdba csapódásokat.
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