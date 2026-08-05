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Hírszerzési jelentés: atomhatalom telepít saját rakétaegységet Oroszországba, óriási veszélyben Ukrajna
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Hírszerzési jelentés: atomhatalom telepít saját rakétaegységet Oroszországba, óriási veszélyben Ukrajna

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Ukrajna katonai hírszerzése szerint Észak-Korea egy rakétaegységet kezdett telepíteni Nyugat-Oroszországba, amelyet 120 ballisztikus rakétával és hat indítóállással szerelhetnek fel az Ukrajna elleni csapásokhoz – írja a Reuters.

Az ukrán katonai hírszerzés főigazgatóságának munkatársa, Andrij Csernyak közölte, hogy Oroszország a mintegy 90 fős észak-koreai rakétaegységet a Voronyezsi területen, a 112. rakétadandár állományában kívánja elhelyezni.

Phenjan már átadott egy 40 darabos tételt a KN-23 és KN-24 típusú rakétákból a hozzájuk tartozó személyzettel együtt, a telepítés végleges konfigurációját és a rakéták pontos számát azonban a jövő havi magas szintű tárgyalásokon rögzítik.

A bejelentés egybeesik azzal, hogy Oroszország a múlt héten tavaly augusztus óta először vetett be újra észak-koreai rakétákat Ukrajna ellen. Az egyik rakéta a közép-ukrajnai Raduszne faluban egy lakóházat döntött romba, és legalább öt ember életét követelte egyazon családból. Csernyak megerősítette, hogy a csapáshoz az újonnan szállított 40 rakéta egyikét használták fel.

Az észak-koreai KN-23 és KN-24 rakéták nagyobb hatótávolsággal és nagyobb robbanófejjel rendelkeznek, mint az orosz Iszkanderek, ugyanakkor jóval pontatlanabbak, és ukrán katonai források szerint használatuk magas polgári áldozatszámmal járó csapásokhoz köthető.

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Alkalmazásuk illeszkedik abba az orosz stratégiába, hogy egyre több ballisztikus rakétát vetnek be, mivel azokat csak az amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rendszerekkel lehet elfogni – márpedig Ukrajna éppen a csúcstechnológiás légvédelmi eszközökben szenvedi el a legsúlyosabb hiányt.

Rob Lee, a philadelphiai székhelyű Foreign Policy Research Institute vezető kutatója szerint az észak-koreai erőforrások komoly fenyegetést jelentenek Kijev számára. Különösen aggasztó, hogy Ukrajna légvédelme milyen állapotban lesz a téli hónapokban, amikor Oroszország – az előző évek gyakorlatát követve – ismét az energetikai infrastruktúrát veheti célba tömeges csapásokkal.

Észak-Korea 2022 óta Oroszország szoros szövetségesévé vált, a két ország 2024-ben kölcsönös védelmi megállapodást is aláírt. Phenjan milliónyi tüzérségi lövedéket szállított az orosz háborús erőfeszítésekhez, és ukrán adatok szerint 14 ezer katonát küldött a kurszki régióba. Csernyak szerint jelenleg mintegy 9500 észak-koreai katona tartózkodik Kurszkban, de pillanatnyilag nem vesznek részt közvetlenül az Ukrajna elleni hadműveletekben. Zelenszkij a múlt hónapban arról beszélt, hogy a Kreml újabb 30 ezer észak-koreai katona küldését szorgalmazza, és a Voronyezsi területen már folynak a fogadásukra való előkészületek.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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