Hírszerzési jelentés: atomhatalom telepít saját rakétaegységet Oroszországba, óriási veszélyben Ukrajna

Az ukrán katonai hírszerzés főigazgatóságának munkatársa, Andrij Csernyak közölte, hogy Oroszország a mintegy 90 fős észak-koreai rakétaegységet a Voronyezsi területen, a 112. rakétadandár állományában kívánja elhelyezni.

Phenjan már átadott egy 40 darabos tételt a KN-23 és KN-24 típusú rakétákból a hozzájuk tartozó személyzettel együtt, a telepítés végleges konfigurációját és a rakéták pontos számát azonban a jövő havi magas szintű tárgyalásokon rögzítik.

A bejelentés egybeesik azzal, hogy Oroszország a múlt héten tavaly augusztus óta először vetett be újra észak-koreai rakétákat Ukrajna ellen. Az egyik rakéta a közép-ukrajnai Raduszne faluban egy lakóházat döntött romba, és legalább öt ember életét követelte egyazon családból. Csernyak megerősítette, hogy a csapáshoz az újonnan szállított 40 rakéta egyikét használták fel.

Az észak-koreai KN-23 és KN-24 rakéták nagyobb hatótávolsággal és nagyobb robbanófejjel rendelkeznek, mint az orosz Iszkanderek, ugyanakkor jóval pontatlanabbak, és ukrán katonai források szerint használatuk magas polgári áldozatszámmal járó csapásokhoz köthető.

Alkalmazásuk illeszkedik abba az orosz stratégiába, hogy egyre több ballisztikus rakétát vetnek be, mivel azokat csak az amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rendszerekkel lehet elfogni – márpedig Ukrajna éppen a csúcstechnológiás légvédelmi eszközökben szenvedi el a legsúlyosabb hiányt.

Rob Lee, a philadelphiai székhelyű Foreign Policy Research Institute vezető kutatója szerint az észak-koreai erőforrások komoly fenyegetést jelentenek Kijev számára. Különösen aggasztó, hogy Ukrajna légvédelme milyen állapotban lesz a téli hónapokban, amikor Oroszország – az előző évek gyakorlatát követve – ismét az energetikai infrastruktúrát veheti célba tömeges csapásokkal.

Észak-Korea 2022 óta Oroszország szoros szövetségesévé vált, a két ország 2024-ben kölcsönös védelmi megállapodást is aláírt. Phenjan milliónyi tüzérségi lövedéket szállított az orosz háborús erőfeszítésekhez, és ukrán adatok szerint 14 ezer katonát küldött a kurszki régióba. Csernyak szerint jelenleg mintegy 9500 észak-koreai katona tartózkodik Kurszkban, de pillanatnyilag nem vesznek részt közvetlenül az Ukrajna elleni hadműveletekben. Zelenszkij a múlt hónapban arról beszélt, hogy a Kreml újabb 30 ezer észak-koreai katona küldését szorgalmazza, és a Voronyezsi területen már folynak a fogadásukra való előkészületek.

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