Hőségkrízis: akkora a baj, hogy már kénytelen a stratégiai vízkészletek mozgósítására egy európai ország

A tárcavezető egyben takarékosságra intette a vízfogyasztásban Moldova lakóit.
A víztározó vízszintje Ukrajna területén jelentősen csökkent, és a beáramló víz mennyisége kevesebbnek bizonyult, mint a Dnyeszterbe engedett víz mennyisége. A víztározó stratégiai tartalékát használjuk fel, de semmilyen tartalék sem végtelen"
- hangoztatta Hajder.
Elmondása szerint másodpercenként körülbelül 30 köbméter víz áramlik be a víztározóba, míg a Dnyeszterbe körülbelül 85 köbmétert engednek ki.
Augusztus elején a moldovai hatóságok már bevezettek áram- és vízkorlátozási intézkedéseket, tekintettel a Dnyeszter alacsony vízállására és a szárnyaló energiaárakra.
Az elmúlt öt évben a Dnyeszter vízszintje nyáron kritikus szintre süllyedt, a normál értéknek csupán egyharmadát érte el. A folyó annyira leapadt, hogy egyes helyeken át lehetett gázolni rajta. A környezetvédők súlyos károkat állapítottak meg a növény- és állatvilágban.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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