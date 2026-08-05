Hőségkrízis: akkora a baj, hogy már kénytelen a stratégiai vízkészletek mozgósítására egy európai ország

A moldovai kormány elkezdte felhasználni a novodnyisztrovszki víztározóból származó stratégiai vízkészleteket a Dnyeszter-folyó kritikusan alacsony vízállása miatt, amely a főváros, Chisinau mellett az ország több települését is ellátja ivóvízzel - jelentette be szerdán Gheorghe Hajder környezetvédelmi miniszter.

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A tárcavezető egyben takarékosságra intette a vízfogyasztásban Moldova lakóit.

A víztározó vízszintje Ukrajna területén jelentősen csökkent, és a beáramló víz mennyisége kevesebbnek bizonyult, mint a Dnyeszterbe engedett víz mennyisége. A víztározó stratégiai tartalékát használjuk fel, de semmilyen tartalék sem végtelen"

- hangoztatta Hajder.

Elmondása szerint másodpercenként körülbelül 30 köbméter víz áramlik be a víztározóba, míg a Dnyeszterbe körülbelül 85 köbmétert engednek ki.

Augusztus elején a moldovai hatóságok már bevezettek áram- és vízkorlátozási intézkedéseket, tekintettel a Dnyeszter alacsony vízállására és a szárnyaló energiaárakra.

Az elmúlt öt évben a Dnyeszter vízszintje nyáron kritikus szintre süllyedt, a normál értéknek csupán egyharmadát érte el. A folyó annyira leapadt, hogy egyes helyeken át lehetett gázolni rajta. A környezetvédők súlyos károkat állapítottak meg a növény- és állatvilágban.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio