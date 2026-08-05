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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

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Kiadta Ukrajna az evakuációs parancsot: indul a végső csata Donbaszért
Globál

Kiadta Ukrajna az evakuációs parancsot: indul a végső csata Donbaszért

MTI
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Az orosz támadások fokozott veszélye miatt 525 gyermeket, illetve fiatalkorút evakuáltak szerdán az ukrán hatóságok a donyecki régióban található, frontvonalhoz közeli Kramatorszk városából, illetve annak térségéből.

A biztonsági helyzet rosszabbra fordult, ezért elfogadhatatlan, hogy gyerekek legyenek kitéve orosz támadások veszélyének"

- közölte Vadim Filaskin, Donyeck megye katonai kormányzója. Mint mondta, nehéz, de szükséges döntésről van szó.

A 424 családból származó fiatalok közül 59-et Krasznotorka és 140-et Bilenke településekről, 326-at pedig Kramatorszkból evakuálnak.

A Szlovjanszk és Kramatorszk körüli megerődített térség az utolsó a donyecki régióban, amelyet még ukrán csapatok tartanak.

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Címlapkép forrása: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images

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