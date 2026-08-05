Kiadta Ukrajna az evakuációs parancsot: indul a végső csata Donbaszért

RSM Blog Lezárult az első NIS2 audit határidő: mi következik 2026. június 30. után? A NIS2 audit sikeres lezárása csak az első mérföldkő, hiszen a hiányosságok kezelése és a folyamatos megfelelés csak most kezdődik.A 2026. június 30-i határidővel lezárult a 2025. január 1

Bankmonitor Zuhan a BIRS: mikor csökkenhetnek végre a lakáshitelkamatok? 2 százalékponttal csökkentek a hosszú bankközi referenciakamatok, mikor és milyen mértékben várható, hogy ez a csökkenés a banki lakáshitelkamatokban is megjelenjen? A hosszú forintkamatok je

Holdblog A számlát mindannyian megfizetjük - így gyűrűzik végig az aszály a gazdaságon Egy súlyos hőhullám a terméskiesésen keresztül megemelheti az élelmiszerárakat, visszafoghatja a gazdasági növekedést, ronthatja a termelékenységet, sőt még az állam finanszírozását is m

Grandio Blog AI-gyorsjelentések, geopolitikai eszkaláció és hozamemelkedés - így alakult a júliusi modellportfólió A közel-keleti konfliktus kiéleződése, az energiaárak emelkedése és a jegybankok óvatos hangvétele júliusban átírta a piaci képet. A hazai kötvények súlyát növeltük, miközben a jelentő

Holdblog Kisebb has, több izom: az Ozempic utáni korszak a "szépségfogyasztó" injekció Az Ozempic-korszak első nagy ígérete az volt, hogy gyógyszerrel látványosan lehet fogyni. A következő áttörés az lehet, hogy azt is szabályozhatjuk, miből fogyunk. Kísérleti géncsendesítő

Grandio Blog Tovább növekszik az AI-lufi, vagy ideje nagyobb levegőt venni? Az AI-verseny már nemcsak modellekről, hanem adatközpontokról, energiaellátásról és egyre nagyobb külső finanszírozásról is szól. Kovács Ádám azt vizsgálja, mikor igazolhatja a profit a p

Kasza Elliott-tal Az osztalék portfólióm - 2026. július Egész aktív lett ez a július, most egyáltalán nem igaz az, hogy a nyár az uborkaszezon. (Megjegyzem de, mégis az, van három magaságyásunk uborkával, annyit teremnek, hogy alig gyűzzük enni, ny