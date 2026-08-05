Kiszivárgott: annyira kifogyott az Egyesült Államok a rakétakészletekből, hogy már egy nagyobb csapást sem tud végrehajtani

A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) becslése szerint az Egyesült Államok az iráni háború kitörése előtt körülbelül 2 200 Patriot-rakétával (a rendszer két legkorszerűbb változatából) és 452 THAAD-rakétával rendelkezett.
Közben több arab ország, amelyek amerikai légvédelmi rendszerekre támaszkodnak, aggódik, hogy az iráni háború egy esetleges újabb eszkalációja esetén nem tudják kivédeni az iráni drón- és rakétatámadásokat a légvédelmi rakéták készletének jelentős csökkenése miatt.
A Reuters arról számolt be, hogy a nagy pontosságú és nagy hatótávolságú föld-föld rakétákból, az ATACMS- és a PrSM rakétákból is súlyos hiány van – a hírügynökség forrásai szerint „gyakorlatilag kifogytak”.
A CNN forrásai szerint
a rakéták hiánya annyira súlyos lett, hogy még Donald Trump amerikai elnök leghéjább tanácsadóit is sikerült meggyőzni arról, hogy halasszák el a múlt hétvégére beígért nagyszabású csapást Irán ellen.
Trump arab partnerországok vezetőivel is tárgyalt, akik aggodalmukat fejezték ki az iráni megtorlás miatt, ami őket is érintheti.
Trump így végül lefújta a támadást, de az nem került le végleg az asztalról.
Pete Hegseth hadügyminiszter szerda este reagált a CNN cikkére, hamisnak nevezve a hírcsatorna információit a THAAD-készletek 80 százalékának kifogyásáról.
Szégyelljétek magatokat. Nem gyűlöljük eléggé a fake news-médiát
– írta az X-en Hegseth.
That banner is NOT TRUE, @CNN. Shame on you.We don’t hate the Fake News media enough. pic.twitter.com/QCwEoykQZR https://x.com/CNN?ref_src=twsrc%5Etfw— Pete Hegseth (@PeteHegseth) August 4, 2026
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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