Komoly arcvesztés: már 100 milliárd dollárt fizetett vissza Amerika Trump elhibázott vámháborúja miatt

A Legfelsőbb Bíróság februárban döntött úgy, hogy az IEEPA nem ad felhatalmazást ilyen típusú vámok kivetésére, majd két héttel később Richard Eaton szövetségi bíró elrendelte a beszedett összegek visszatérítését az importőrök számára.
A Vám- és Határvédelmi Hivatal (CBP) április végén hozta létre a CAPE nevű rendszert a visszatérítések nyomon követésére és lebonyolítására. Július 31-ig a rendszerbe 252 496 visszatérítési nyilatkozat érkezett, amelyek több mint 25 millió importtételt fednek le. Ebből közel 129 milliárd dollárnyi igényt fogadtak be feldolgozásra, amelyből mintegy
100 milliárd dollár visszautalását már jóváhagyták, és továbbították is a Pénzügyminisztériumhoz.
A visszatérítési folyamat ugyanakkor még messze nem ért véget, hiszen összesen több mint 330 ezer importőr fizetett IEEPA-vámot több mint 53 millió importtétel után.
Trump a bírósági döntések ellenére sem mondott le vámpolitikájáról. Más jogalapokra hivatkozva lényegében újraépíti a korábbi vámrendszert, bár ezek az új intézkedések szintén jogi kihívásokkal néznek szembe.
A Legfelsőbb Bíróság adott nekünk egy kis pofont, de más módon meg tudjuk csinálni"
– nyilatkozta Trump kedden a Fox Newsnak.
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