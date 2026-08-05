Megint megmondta Trump, mikor nyílik meg a Hormuzi-szoros

A szoroson korábban a világ kőolaj- és földgázszállításának mintegy ötöde haladt át, azonban az Egyesült Államok és Izrael február 28-i, Irán elleni támadása óta a tengeri teherforgalom szinte teljesen megbénult. Az üzemanyagok és az alapvető cikkek drágulása messze túlmutat a térségen, és súlyos nyomást gyakorol a világgazdaságra. Trumpra az idei félidős kongresszusi választások közeledtével egyre nagyobb belpolitikai nyomás nehezedik a népszerűtlen háború lezárása érdekében.

A tárgyalásokról kiszivárgott részletek alapján a formálódó megállapodás értelmében

a hajók egy iráni ellenőrzés alatt álló útvonalon lépnének be a Perzsa-öbölbe, és egy Omán által felügyelt sávban hagynák el azt.

A biztonság szavatolásáért és a tengeri környezet védelméért szolgáltatási díjakat számítanának fel – közölték névtelenséget kérő regionális tisztségviselők az AP hírügynökséggel. Trump ugyanakkor nyilvánosan ellenezte a díjszedés gondolatát, kijelentve:

Nem fogom hagyni, hogy díjat szedjenek. Ha bárki díjat szed, mi fogunk díjat szedni.

Az olajárak szerdán a megállapodás reményében mérséklődtek, a Brent típusú nyersolaj ára 1,2 százalékkal hordónként 78,43 dollárra esett vissza. Scott Bessent pénzügyminiszter a CNBC-nek megerősítette, hogy van esély arra, hogy még ma vagy holnap megállapodás születik a szoros megnyitásáról. Marco Rubio külügyminiszter szintén előrelépésről beszélt, de hozzátette, hogy végleges eredmény még nincs. Rubio korábban kizárt minden olyan egyezséget, amely Iránnak ellenőrzést biztosítana a szoros felett, mivel az meglátása szerint nagyon veszélyes precedenst teremtene.

A térségi tisztségviselők szerint a végleges megállapodás keretei még változhatnak, és bármilyen egyezség feltétele az iráni kikötők elleni amerikai tengeri zárlat feloldása. Irán tagadja, hogy közvetlenül az Egyesült Államokkal egyeztetne; Teherán álláspontja szerint a megbeszélések kizárólag Omán közvetítésével folynak. Az iráni külügyi szóvivő kiemelte, hogy a tárgyalások olyan biztonságos be- és kihajózási folyosók kialakítására összpontosítanak, amelyek tiszteletben tartják a szuverenitást, és mindkét ország nemzetbiztonsági érdekeit figyelembe veszik.

Miközben a diplomáciai erőfeszítéseket felpörgették, a térségben nem csillapodtak a kereskedelmi hajózás elleni támadások. Az iráni támogatást élvező húszi lázadók szerdán bejelentették, hogy ballisztikus rakétát lőttek ki egy szaúdi olajszállító tartályhajóra a Vörös-tengeren. Kedden egy indiai lobogó alatt közlekedő kereskedelmi hajó süllyedt el Jemen partjainál, miután egy robbanóanyaggal megrakott csónak eltalálta; a legénységet a jemeni parti őrség mentette ki. Ugyancsak kedden egy teherhajót ért találat a Hormuzi-szorosban, az ománi Al-Kaszab kikötővárostól mintegy 37 kilométerre.

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