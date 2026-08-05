Minden borulhat: politikai vihar készülődik az iszlamista rezsimben, Amerika dörzsölheti a tenyerét

Maszoúd Peszeskján iráni elnök a 2026-os amerikai-izraeli támadások kezdete óta némileg a háttérbe vonulva maradt, csak ritkán nyilvánult meg a nagyközönség előtt, a rezsim legfontosabb üzeneteit rendszerint mások közvetítették. Ebben a helyzetben ütötte fel a fejét a pletyka, hogy

a hivatalosan az ország második legmagasabb pozícióját viselő politikus távozhat a vezetésből.

A híresztelés forrása nem más volt, mint az apósa, aki azt állította, hogy a Peszeskján visszatérően fenyegetőzött a lemondással. Mohammad-Báger Harrázi, aki egyébként magas rangú hitszónok is, pontos számot is mondott: állítása szerint az elnök már „huszonnyolcszor” fenyegetőzött a távozásával. Ennek az vetetett véged, hogy a legfőbb vezető, Modzstaba Hámenei ajatollah közölte vele, hogy a következő alkalommal elfogadja a lemondását.

A híreszteléseket aztán Hámenei hivatala azonnal cáfolta:

Az elmúlt napokban a legfelsőbb vezetőnek tulajdonított megjegyzések terjedtek a közösségi médiában, sajnálatos módon közfelháborodást keltve, és megosztottságot és viszályt szítva a társadalomban

– jelentették ki.

Azt is hozzátették, hogy az ajatollah az egység megőrzését nevezte a legfontosabb feladatuknak, és szerinte a megosztás egyértelműen az „esküdt ellenségeiknek” a kezére játszik.

Iránban a politika alaposan megváltozott az elmúlt közel fél évben, miután Ali Hámenei legfőbb vezetőt halálos támadás érte február 28-án. Az iszlamista hatalomban a radikális nézeteket valló keményvonalasok, a Forradalmi Gárda megerősödött, a hírek szerint ők képviselik a konfliktus folytatását, míg a teheráni politikai elit inkább a megegyezés felé hajlik.

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