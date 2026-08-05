Mindenki erre vár: bármelyik pillanatban eldőlhet a kulcsfontosságú kereskedelmi útvonal sorsa

Már nagyon közel lehet a megállapodás Irán és Omán között a Hormuzi-szoros jövőjét illetően. Az iráni beszámolók szerint még „egy vagy két nyitott kérdés maradt és ezek sem tűnnek túl bonyolultnak”.

Feltéve, hogy más felek nem avatkoznak bele rosszindulatúan, akár már ma vagy holnap is megállapodás születhet

– jelentette ki az egyik névtelenséget kérő forrás.

Az is elhangzott, hogy a térségi kereskedelemben kulcsfontosságú szerepet betöltő Hormuzi-szorost nem zárták le a megbeszélések idejére, az átjáróval kapcsolatos bármilyen történés az Egyesült Államok lépéseinek következménye. A megszólalók úgy vélik, hogy a nyugati nagyhatalom a nemzetközi jog megsértését követné el, amennyiben lépne a térségben.

A dokumentumot hivatalosan a pakisztáni fővárosban, Iszlámábádban írhatják alá. Arról egyelőre nincs információ, hogy az iráni külügyminiszter, Abbász Aragcsi a közeljövőben oda fog utazni, ez lehetne az árulkodó jel.

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