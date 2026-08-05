Nagyon úgy néz ki, megint merényletre készültek Trump ellen: aggasztó feljegyzéseket találtak a golfpályánál ólálkodó férfinál

Civilruhás rendőrök észlelték a gyanúsan viselkedő férfit Rancho Palos Verdes városban, Trump golfpályájánál. Az illető fényképeket és videókat készített, és úgy tűnt, azt vizsgálja, milyen biztonsági intézkedéseket vezettek be az elnök kedd estére tervezett látogatása előtt – mondta el a Los Angeles megyei seriff hivatala.
A rendőrök őrizetbe vették a férfit, akinek a zsebében lőszereket és az autójában egy lőfegyvert és további tárakat találtak.
Az otthonában tartott házkutatás során további fegyverek, lőszerek, golyóálló ruházatok, rádió adó-vevők és számos jegyzetfüzet került elő, amelyben „aggasztó feljegyzésekre” bukkantak.
Legutóbb áprilisban zavarta meg biztonsági incidens Trump elnök programját: a fehér házi tudósítók gálavacsoráját szakította meg egy merényletkísérlet. Februárban egy fegyveres férfit lőttek le a hatóságok Trump mar-a-lagói rezidenciájánál Floridában. Az elnökválasztási kampány során 2024-ben egy pennsylvaniai rendezvényen rálőttek Trumpra, aki könnyebben megsebesült. Ugyanabban az évben Trump West Palm Beach-i golfpályájánal lőttek le a magas rangú politikusok védelméért felelős szövetségi biztonsági szolgálat, a Secret Service emberei egy férfit, aki merényletre készült az elnök ellen.
Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images
Egész Európa szenved: hőkupola ellen energiakupola?
Veres Zsolt, a Schneider Electric országigazgatójának írása.
Drónok csaptak le az „orosz Amazonra”: mélyen Oroszországban történt a támadás
A Wildberries létesítmények mindennapos célponttá váltak.
Ballisztikus rakéták csaptak le Kijevre, rengetegen meghaltak
Különösen a főváros körüli Kijev megyében volt tragikus az éjszaka.
Erős alapfolyamatok az OTP-nél, és jó néhány extra tétel
A menedzsment optimistább lett.
Megint nagyot nőtt az OTP, pedig még csak most jön az újabb nagy dobás
Mutatjuk a részleteket!
A magyar személygépkocsi-állomány közel háromnegyede 10 évesnél öregebb
És közel a harmada már több mint 20 éve rója az utakat.
Végre itt a jó hír: ekkor enyhülhet az extrém alacsony vízállás
Hétvégétől emelkedhet a Duna szintje.
Magyar Péter: A legnehezebb két nap következik, váltsanak otthoni munkavégzésre, ahol csak lehet
Rekordhőség közeleg, a kötelező lekapcsolásokról is beszélt a miniszterelnök.
Lezárult az első NIS2 audit határidő: mi következik 2026. június 30. után?
A NIS2 audit sikeres lezárása csak az első mérföldkő, hiszen a hiányosságok kezelése és a folyamatos megfelelés csak most kezdődik.A 2026. június 30-i határidővel lezárult a 2025. január 1
Kisebb has, több izom: az Ozempic utáni korszak a "szépségfogyasztó" injekció
Az Ozempic-korszak első nagy ígérete az volt, hogy gyógyszerrel látványosan lehet fogyni. A következő áttörés az lehet, hogy azt is szabályozhatjuk, miből fogyunk. Kísérleti géncsendesítő
Tovább növekszik az AI-lufi, vagy ideje nagyobb levegőt venni?
Az AI-verseny már nemcsak modellekről, hanem adatközpontokról, energiaellátásról és egyre nagyobb külső finanszírozásról is szól. Kovács Ádám azt vizsgálja, mikor igazolhatja a profit a p
Van terved arra, miből élsz majd várhatóan 17 évig nyugdíjasként?
A hosszabb élet jó hír, de pénzügyi szempontból nehéz kérdéseket vet fel. Írásunkban megmutatjuk, hogy a nyugdíjas évekből hány egészségben töltött életévre számíthatunk, mi feszíti
Az osztalék portfólióm - 2026. július
Egész aktív lett ez a július, most egyáltalán nem igaz az, hogy a nyár az uborkaszezon. (Megjegyzem de, mégis az, van három magaságyásunk uborkával, annyit teremnek, hogy alig gyűzzük enni, ny
Három évtized látványos javulása: így változott a csecsemőhalandóság
A BB tengely országai harminc év alatt radikálisan csökkentették a csecsemőhalandóságot. A balti államok ma már Európa élvonalába tartoznak. Az Európai Unió legalacsonyabb és legmagasabb...
Egészségügyi költések: így szakadt le Magyarország a régiótól
A BB tengely országaiban húsz év alatt emelkedett az egészségügyi kiadások GDP-aránya. Magyarország azonban kivétel: míg Észtország hét helyet javított a rangsorban, Magyarország nyo
Varoufakis meg a lánya
Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Ekkorát nem lehet spórolni: be fogja nyújtani a számlát a leálló Paks
Brutálisan visszaesett a fogyasztás, de a hétfői nap így is nagyon mínuszos.
Este 6 és 9 között dőlhet el minden: így feszíti ki a kánikula a magyar áramellátást
A hazai energiarendszer eddigi legnagyobb tesztje zajlik.
Így tarolhatja le a törékeny magyar növekedést az energiaválság
A költségvetés helyzete sem lesz ettől jobb.