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Nem várt húzás az oroszoktól: rácsok mögé rejtik a tengeralattjárókat a drónok elől
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Nem várt húzás az oroszoktól: rácsok mögé rejtik a tengeralattjárókat a drónok elől

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Oroszország drónvédelmi ketrecekkel szerelte fel három Kilo osztályú tengeralattjáróját a novorosszijszki kikötőben, a hajókat pedig a víz alá süllyesztette, hogy csökkentse a támadásoknak való kitettségüket - írta az Army Recognition.

A brit hírszerzés elemzése szerint az intézkedés célja a Fekete-tengeri Flotta Kalibr típusú cirkálórakéta-indítási képességének megőrzése a Fekete-tenger keleti térségéből.

A passzív védelmet nyújtó ketrec a parancsnoki tornyot fedi le, ezzel csökkenti a drónok számára látható célfelületet, míg a víz alá süllyesztés tovább nehezíti a felderítést és a csapásmérést.

A brit hírszerzés ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ezek a megoldások kizárólag a kikötői túlélőképességet javítják, a tengeralattjárók víz alatti harci teljesítményéhez nem járulnak hozzá.

A június 13-i kereskedelmi műholdfelvételeken három, ketreccel ellátott tengeralattjáró látható a víz alá süllyesztve, meglazított kikötőkötelekkel, míg egy negyedik, védelem nélküli egységet eltávolítottak a közelben álló felszíni hadihajók mellől, és szintén a víz alá engedték. A hírszerzési jelentés nem azonosítja a hajókat törzsszám alapján, a műholdfelvételek pedig önmagukban nem alkalmasak a műszaki állapot vagy a fegyverzet feltöltöttségének megállapítására.

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A Fekete-tengeri Flotta eredetileg hat Projekt 636.3 Varsavjanka típusú tengeralattjárót kapott 2014 és 2016 között. Közülük a Rosztov-na-Donu súlyosan megsérült a 2023. szeptemberi szevasztopoli találat során, majd 2024 augusztusában ismét csapás érte. Mivel több egység is hosszabb időt töltött a Fekete-tengeren kívül, a Novorosszijszkban látható négy tengeralattjáró pontos azonosítása további adatok nélkül nem lehetséges.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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