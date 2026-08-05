Örülhet a baloldal, de alulmúlták a várakozásokat: legyőzték a pártelit Izrael-barát jelöltjét a kulcsfontosságú államban

Az Associated Press előrejelzése szerint az orvos végzettségű volt közegészségügyi tisztviselő legyőzte a mérsékelt alsóházi képviselőt, Haley Stevenst. A szavazatok majdnem teljes feldolgozottságánál szoros eredményről beszélhetünk, El-Sayed 48,5, Stevens 47,5%-ot szerzett. A mindössze 1 pontos különbség elmarad attól a magabiztos, kétszámjegyű fölénytől, amit a legutóbbi közvélemény-kutatások mutattak El-Sayed számára.

Stevens elfogadta a vereséget, közleményben úgy reagált, "büszkén ajánlja fel a támogatását" ellenfelének. El-Sayed még tegnap este a párt egységére szólított fel, "történjék bármi is", hogy megakadályozzák a republikánusok győzelmét.

Ha megválasztják, az egyiptomi gyökerű El-Sayed az első muszlim vallású amerikai szenátor lehet.

El-Sayed a megélhetés mellett markánsan baloldali ügyeket karolt fel kampányában, így kiállt az általános és kötelező egészségbiztosítás bevezetése (Medicare for All), a kampányfinanszírozási reform, a Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) felszámolása, valamint az Izraelnek nyújtott feltétel nélküli amerikai katonai segély megszüntetése mellett.

A 2018-ban sikertelen kormányzójelölti kampányt folytató politikus mögött felsorakozott a Demokrata Párt balszárnya,

Bernie Sanders vermonti szenátor és Alexandria Ocasio-Cortez New York-i képviselő is támogatta őt.

A Michigan 11-es kongresszusi körzetét 2019 óta képviselő Stevens ezzel szemben Gretchen Whitmer michigani kormányzó és az idén visszavonuló Gary Peters szenátor támogatását élvezte. A Chuck Schumer szenátusi frakcióvezető által zárt ajtók mögött favorizált Stevens kevésbé baloldali, ám a Trump-kormányzattal szemben ugyanúgy harcra kész jelöltként pozicionálta magát, aki az általános választáson több bizonytalan szavazót képes megszólítani.

A két demokrata aspiráns között a legélesebb törésvonalat az Izraelhez való viszony és az aipac nevű lobbiszervezet jelentette.

El-Sayed bírálta az Egyesült Államok közel-keleti szerepvállalását és Izrael katonai segélyezését, míg az AIPAC által is pénzelt Stevens kiállt Izrael feltétel nélküli támogatása mellett. A különböző kampányszervezetek nagyságrendekkel többet, mintegy 50 millió dollárt költöttek Stevens érdekében – ebből az Izrael-párti AIPAC-hez legalább 30 millió dollárnyi kiadás volt köthető, ami a legnagyobb összeg a lobbiszervezet törtenetében.

El-Sayed a novemberi félidős választáson a republikánus Mike Rogersszel mérkőzik meg, aki 2024-ben egy hajszállal maradt alul a szenátusi választáson. A kongresszusi választás fogja eldönteni, hogy Donald Trumpnak milyen hatalmi erőviszonyok közepette kell letudnia második elnöki ciklusának utolsó két évét.

A közép-nyugati Michiganben legutóbb 1994-ben választottak republikánus szenátort, az elnökválasztásokon azonban kulcsfontosságú billegő államnak számít, hiszen 2020-ban Joe Bident, 2016-ban és 2024-ben pedig Trumpot támogatta.

A michigani választás hátteréről itt írtunk bővebben:

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