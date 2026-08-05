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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
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Forrás: OVF, HAEA

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Összeesküvést gyanít Zelenszkij: szövetkeztek Ukrajna ellen a NATO tagállamai?
Globál

Összeesküvést gyanít Zelenszkij: szövetkeztek Ukrajna ellen a NATO tagállamai?

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Elképzelhető, hogy Ukrajna szövetségesei nyomást akarnak gyakorolni Kijevre azzal, hogy szándékosan nem szállítanak több légvédelmi rakétát - mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Ukrinform cikke szerint.

Az államfő a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács ülésén beszélt arról, hogy 2026-ban Ukrajna harmada annyi légvédelmi rakétát kapott szövetségeseitől, mint 2025-ben. A partnerországok – elsősorban az Egyesült Államok és az európai szövetségesek azzal indokolják ezt, hogy a közel-keleti háború miatt megcsappant a Patriot-rakéták készlete.

Zelenszkij ugyanakkor nem tartja kizártnak, hogy egyes országok szándékosan nyomást akarnak gyakorolni Kijevre azzal, hogy visszatartják a rakétákat.

Lehet, hogy olyan politikai lépésekről van szó, amelyekkel Ukrajnát engedékenyebbé akarják tenni. Véleményem szerint ez sem zárható ki"

– fogalmazott az elnök.

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Címlapkép forrása: Antonio Masiello/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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