Összeesküvést gyanít Zelenszkij: szövetkeztek Ukrajna ellen a NATO tagállamai?

Az államfő a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács ülésén beszélt arról, hogy 2026-ban Ukrajna harmada annyi légvédelmi rakétát kapott szövetségeseitől, mint 2025-ben. A partnerországok – elsősorban az Egyesült Államok és az európai szövetségesek azzal indokolják ezt, hogy a közel-keleti háború miatt megcsappant a Patriot-rakéták készlete.

Zelenszkij ugyanakkor nem tartja kizártnak, hogy egyes országok szándékosan nyomást akarnak gyakorolni Kijevre azzal, hogy visszatartják a rakétákat.

Lehet, hogy olyan politikai lépésekről van szó, amelyekkel Ukrajnát engedékenyebbé akarják tenni. Véleményem szerint ez sem zárható ki"

– fogalmazott az elnök.

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