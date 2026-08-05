Perceken belül hatalmas rakéta csapódik a Holdba, itt lehet élőben nézni

Az iskolabusz-méretű rakétafokozat a Firefly Aerospace holdszondáját indította útnak 2025 januárjában. A rakétafokozat (vagy rakétalépcső) a több fokozatú rakéták egy önálló egysége. Saját hajtóművel és üzemanyaggal rendelkezik, amely a repülés egy bizonyos szakaszában tolóerőt ad, majd az üzemanyag elfogyása után leválik.

A Holdhoz közelebbi pályára állító küldetésekkel ellentétben ez a misszió nagyobb tolóerőt igényelt, ezért

a második fokozat nem tért vissza a Föld légkörébe, hanem irányíthatatlanul sodródott az űrben.

Idén derült ki, hogy a naptevékenység és a gravitációs hatások olyan pályára terelték az eszközt, amely

Holdba csapódással végződik.

A becsapódás magyar idő szerint szerda reggel fél kilenc körül várható, mintegy 8690 km/h-s sebességgel. A NASA becslése szerint a roncs egy körülbelül 18 méter átmérőjű és 4 méter mély krátert hoz létre a Hold felszínén, a keletkező törmelékfelhő pedig holdport és kőzetdarabokat szór majd szét. A becsapódás helye a Hold Földről nehezen megfigyelhető, nyugati peremén található Einstein-kráter környékére esik. Az esemény itt követhető többek között:

A NASA közölte, hogy igyekszik a becsapódás előtt és után is felvételeket készíteni a helyszínről. Az összegyűjtött adatok segíthetnek a mesterséges becsapódások jobb megértésében, valamint az űrben sodródó tárgyak követési módszereinek finomításában. "Az ütközés semmilyen veszélyt nem jelent a Földre" – erősítette meg Jimi Russell, a NASA munkatársa.

A Holdba ritkán csapódik űrszemét, legutóbb 2022 márciusában ért el holdfelszínt egy kínai rakétafokozat. A NASA 2009-ben szándékosan irányított egy rakétafokozatot a Holdba, hogy tanulmányozza a keletkező törmelékfelhőt. A SpaceX és a NASA jelenleg egyeztet arról, miként lehetne a jövőben megelőzni az ilyen nem szándékos Holdba csapódásokat.

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