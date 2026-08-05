Vlagyimir Putyin orosz elnök egészen biztos abban, hogy Oroszország meg fogja nyerni a háborút – ezt közölte az orosz TASZSZ hírügynökség ma esti, vezető anyagában.

Putyin egy színészi érdekvédelmi szövetség találkozóján vett részt, a szervezet vezetője egy híres orosz színész, Sztanyiszláv Ljubisin történetét mesélte el, aki 12 évesen nem kapott tejet a Szovjetunióban 1945. május 9-én, mert bezárt a bolt, a náci Németország feletti győzelmet ünnepelve.

Természetesen tagadhatatlan, hogy a győzelem a miénk lesz és megőrizzük az országunkat és a nagyszerű kultúránkat is”

– mondta a színházi vezető.

Vlagyimir Putyin ehhez annyit tett hozzá:

lesz tej is.”

Az ukrajnai háború négy és fél éve tart, Oroszország Kijev szerint másfél millió katonát vesztett eddig a háborúban és Ukrajna kb. 20%-át foglalta eddig el.

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