Rendkívüli incidens történt Donald Trump helikoptere körül, az elnök is a fedélzeten volt

Az eset kedd délután történt, amikor Donald Trump elnök a Fehér Házból szállt fel az elnöki helikopter, a Marine One fedélzetén. A protokoll szerint a közeli Ronald Reagan repülőtérnek ilyenkor fel kell függesztenie a polgári járatok indítását, a légiforgalmi irányítók azonban ezt nem tették meg időben.

Ennek következtében egy utasszállító gép az elnöki helikopterrel szinte egy időben hagyta el a repülőteret, majd az engedélyezettnél közelebb került a Marine One-hoz.

Az nem világos egyelőre, pontosan mennyire került közel egymáshoz a két repülőgép.

Az FAA közlése szerint a légi forgalomirányító mindkét pilótával felvette a kapcsolatot, így a gépek rövid időn belül távolodni kezdtek egymástól.

A Fehér Ház közleményében annyit írt, hogy

Donald Trump elnök nem került veszélybe.

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