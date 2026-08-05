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Forrás: OVF, HAEA
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Forrás: OVF, HAEA

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Rendkívüli incidens történt Donald Trump helikoptere körül, az elnök is a fedélzeten volt
Globál

Rendkívüli incidens történt Donald Trump helikoptere körül, az elnök is a fedélzeten volt

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Incidens történt Donald Trump elnöki helikoptere körül, a Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) vizsgálatot indított- közölte a The Hill.

Az eset kedd délután történt, amikor Donald Trump elnök a Fehér Házból szállt fel az elnöki helikopter, a Marine One fedélzetén. A protokoll szerint a közeli Ronald Reagan repülőtérnek ilyenkor fel kell függesztenie a polgári járatok indítását, a légiforgalmi irányítók azonban ezt nem tették meg időben.

Ennek következtében egy utasszállító gép az elnöki helikopterrel szinte egy időben hagyta el a repülőteret, majd az engedélyezettnél közelebb került a Marine One-hoz.

Az nem világos egyelőre, pontosan mennyire került közel egymáshoz a két repülőgép.

Az FAA közlése szerint a légi forgalomirányító mindkét pilótával felvette a kapcsolatot, így a gépek rövid időn belül távolodni kezdtek egymástól.

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A Fehér Ház közleményében annyit írt, hogy

Donald Trump elnök nem került veszélybe.

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Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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