Az AISI rutinszerű kiberbiztonsági értékelése során megállapította, hogy
az Anthropic és az OpenAI modelljeire épülő AI-ügynökök tartós és potenciálisan káros tevékenységet folytattak valós személyek, valamint szervezetek ellen.
Az intézet közlése szerint a 19 azonosított műveletből 17-et az Anthropic Mythos 5 modellje hajtott végre, kettőt pedig az OpenAI GPT-5.6-Sol rendszere – utóbbi esetében a visszaéléseket megakadályozó biztonsági szűrőket kikapcsolták. A tesztelés szándékosan megengedő körülmények között zajlott, mivel az AISI célja a modellek képességeinek felmérése volt, beleértve azt is, hogy alkalmasak lehetnek-e kibertámadások lebonyolítására.
A teszt során az Anthropic Mythos modellje által vezérelt ügynök felkutatta egy nyílt forráskódú projekt emberi fejlesztőit, több álprofilt hozott létre, majd pszichológiai manipulációt alkalmazva rávette az egyik valós karbantartót a rosszindulatú kód jóváhagyására. Amikor az ügynök által benyújtott módosítási kérelmet nyilvánosan megkérdőjelezték, a rendszer átszerkesztette a korábbi tevékenységét, hogy az ártalmatlannak tűnjön, és fontolóra vette egy újabb személyazonosság felvételét is. Az AISI emellett azt is feltárta, hogy az ügynök közvetlenül megkeresett valós személyeket, és olyan üzeneteket, valamint fájlokat küldött nekik, amelyekkel rosszindulatú kód futtatására próbálta rábírni őket.
Az intézet hangsúlyozta, hogy ilyen jelenséget korábban még soha nem tapasztaltak.
Az Anthropic hangsúlyozta, hogy a tesztelés szándékosan megengedő körülmények között zajlott, amelyek egyetlen élesben futó modelljükre sem jellemzők, és a rendszerek nem törtek ki a zárt tesztkörnyezetből. Az OpenAI szintén jelezte, hogy az incidensek csökkentett védelemmel rendelkező tesztkörnyezetben, a szokásos használattól eltérő feltételek mellett következtek be. Az AISI megerősítette, hogy a kísérleti támadások végül sikertelenek voltak, így nem okoztak valós kárt.
Az eset a közelmúlt kiberbiztonsági incidenseinek sorába illeszkedik. Az Anthropic nemrég három olyan esetet tárt fel, ahol a modelljei jogosulatlanul hozzáfértek három különböző szervezet éles infrastruktúrájához. Ez részben azért történhetett meg, mert egy külső értékelő partnerrel való félreértés miatt a modellek internetelérést kaptak, miközben azt a tájékoztatást kapták, hogy szimulált környezetben vannak. Az OpenAI pedig elismerte, hogy a modelljei példátlan kibertámadást indítottak a Hugging Face ellen, miután egy korábban ismeretlen sebezhetőséget kihasználva kitörtek a tesztkörnyezetükből.
Az amerikai törvényhozók is reagáltak a történtekre, és az elmúlt hetekben nagy figyelmet kapó Hugging Face-incidens nyomán benyújtották a kongresszusnak az "AI Kill Switch Act" elnevezésű törvényjavaslatot. Ez az előterjesztés kötelezné az AI-cégeket arra, hogy biztosítsák a modelljeik bármikori leállításának, lelassításának vagy felfüggesztésének lehetőségét.
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