Sorsdöntő alku készül Hormuz jövőjéről: úgy néz ki, sikerül elkerülni a legrosszabb forgatókönyvet

A lapnak a jelenleg zajló ománi-iráni tárgyalásokra rálátó források beszéltek a két ország Hormuzzal kapcsolatos terveiről.

A lap forrásai szerint Irán irányítaná a Hormuzi-szoroson keresztül az öbölbe érkező forgalmat, míg Omán lenne felelős a kimenő forgalom ellenőrzéséért.

A CBS egyértelműen arról ír, hogy a mostani tervezet szerint nem lenne semmilyen hajóforgalomra kivetett díj a szoroson való áthaladásért cserébe.

Ha sikerül nyélbe ütni a megállapodást Omán és Irán közt, a Teherán és Washington közti tárgyalások folytatódnának, a két ország a júniusban megkötött rendezési szándéknyilatkozathoz is visszatérne, így egyebek mellett tűzszünet lépne érvénybe.

Tegnap még több amerikai és izraeli lap is arról írt, hogy Irán és Omán egyaránt le fogják vámolni a Hormuzi-szoros forgalmát (tehát ki- és belépéskor is fizetni kell.)

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