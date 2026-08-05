Súlyos incidens történt egy NATO-bázison: hajszál híján múlt a katasztrófa, ez akár szándékos támadás is lehet

A lipcsei repülőtéren kedden késő este talált drón robbanószerkezettel volt felszerelve - közölték a német nyomozóhatóságok.

A lipcse-hallei repülőtér a NATO egyik fontos logisztikai központja, ahonnan rendszeresen szállítanak árut Ukrajnába.

A drónt a repülőtér egyik alkalmazottja fedezte fel, majd a rendőrség aknamentesítő robottal távolította el belőle a gyújtószerkezetet - írták a nyomozók közleményükben.

Szászország tartományi bűnügyi hivatala lehetséges terrorcselekmény miatt indított vizsgálatot az ügyben.

Biztonsági források a dpa német hírügynökségnek elmondták, hogy a drónt egy ukrán Antonov AN-124 Condor teherszállító repülőgép mellett vették észre. Az eszközt biztosították, és a rendőrség röntgenkészülékkel megvizsgálta. A rendőrség közlése szerint a "biztonsági incidens" miatt több járatot, köztük egy utasszállító repülőgépet is eltereltek a lipcsei repülőtérről.

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