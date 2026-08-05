Szakadóban a „lengyel Fidesz” – Rafinált mestertervvel győznék le Magyar Péter szövetségesét?

Fejlődés Plusz
Bár még a hivatalos szakadás nem történt meg, a folyamatok abba az irányba hatnak, hogy a vezető lengyel ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság (PiS) kettéválik, egész pontosan kiszakad belőle egy belső platformja, a Fejlődés Plusz (Rozwój Plus). A platformot még áprilisban alapította Mateusz Morawiecki, aki 2017 és 2023 között Lengyelország miniszterelnöke volt, idén július végéig pedig a PiS európai pártcsaládja, az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) elnöke.
A szakadáshoz vezető út kiindulópontja a pártelnök, a korábban Orbán Viktor volt kormányfő legközelebbi szövetségesének számító Jarosław Kaczyński márciusi döntése volt, amellyel már a 2027 őszén esedékes parlamenti választások előtt másfél évvel kiválasztotta a PiS miniszterelnök-jelöltjét a keményvonalas konzervatívként ismert Przemysław Czarnek személyében. Czarnek jelölését a PiS kongresszusa is jóváhagyta, a párt mérsékeltebb szárnya azonban nem örült a fejleményeknek, hiszen Czarnek korántsem kompromisszumos, inkább megosztó szereplő.
Kaczyński stratégiája mögött az állhatott, hogy a PiS népszerűsége tavaly ősz óta tartós lejtmenetbe került, miközben a tőle jobbra álló két párt, a Szabadság és Függetlenség Konföderáció (a köznyelvben röviden csak Konföderáció), illetve a Lengyel Korona Konföderációja (KKP) népszerűsége konszolidálódott, illetve megerősödött. A PiS-elnök Czarnek jelölésével a szélsőségesek vitorlájából akarhatta kifogni a szelet, radikális jobboldali szavazókat nyerve meg a pártnak.
A stratégia azonban elbukott, a PiS lejtmenete nem állt meg, ez pedig egyre jobban aktivizálta a mérsékelteket, akik áprilisban Morawiecki vezetésével létrehozták a Fejlődés Pluszt.
Bár a platform hivatalos célkitűzése az volt, hogy egyfajta agytrösztként működve segítse a PiS gazdasági programjának finomhangolását, már akkor látszott, hogy többről van szó. Április 20-án Kaczyński és Morawiecki leült tárgyalni egymással, és megállapodtak abban, hogy létrehoznak egy szakértői tanácsot a pártban, amelynek keretében a Fejlődés Plusz működhet. Ez a megegyezés azonban csak elodázta a szakadást, amely július végén – bár még nem hivatalos formában – megtörtént.
A szakadás
Július 24-én Jarosław Kaczyński egy sajtótájékoztatón bejelentette, hogy több mint 30 PiS-es parlamenti képviselő nem írta alá az előző napi határidőig azt a hűségnyilatkozatot, amelyben meg kellett fogadniuk, hogy nem lesznek tagjai külső politikai szervezeteknek. A hűségnyilatkozat egyértelműen Morawiecki és társai ellen irányult, és ennek aláírása azt jelentette volna, hogy megszűnik a Fejlődés Plusz.
Pár napra rá Morawiecki hivatalosan közölte, hogy a PiS 40 Szejm-képviselője, egy szenátora, valamint három európai parlamenti képviselője elhagyja a párt frakcióját, és az alsóházat jelentő Szejmben új frakciót alakítanak. A Fejlődés Plusz vezetője hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti egyszersmind a pártból való kilépésüket is, a pártelnök azonban az X-en közzétett bejegyzésében egyértelművé tette, hogy Morawiecki szerinte előre kitervelt módon szét akarja szakítani a PiS-t.
Bekövetkezett, ami előre látható volt. A végsőkig próbáltam megegyezést elérni, sajnos azonban Mateusz Morawiecki nyilvánvalóan saját politikai tervvel rendelkezett, amelyet a PiS-en belüli szakadásra alapozva valósított meg. Az általa előidézett szakadás a Lengyelország szempontjából legalkalmatlanabb pillanatban következett be, és azok érdekeit szolgálja, akik kárt okoznak hazánknak
– írta Kaczyński.
Mateusz Morawiecki hétfőn bejelentette, hogy hamarosan, de legkésőbb október 15-ig hivatalosan is önálló pártot alapítanak. Hangsúlyozta, hogy pártja inkább a gazdasági fejlődésre akar fókuszálni ideológiai kérdések (abortusz, azonos neműek házassága) helyett, de a migráció kérdésében továbbra is keményvonalasok maradnak (egyetlen muszlim migránst se Európába, legálisan sem). Morawiecki kategorikusa kizárta, hogy együttműködnének Donald Tusk miniszterelnökkel, de nyitottnak mutatkozott a kormánykoalíció egy kisebb pártja, a mérsékelt konzervatív Lengyel Néppárt (PSL), illetve a Konföderáció felé.
Mit jelent a szakadás a lengyel pártrendszer szempontjából?
A közvélemény-kutatók is elkezdték külön pártként mérni Morawiecki tömörülését. Az egyik vezető lengyel portál, az Onet.pl által kedden közzétett felmérés szerint a Fejlődés Plusz 6,2 százalékot szerezne egy parlamenti választáson, ami 19 mandátumot jelentene nekik a 460 tagú Szejmben. Most egyébként több mint kétszer annyi, 40 képviselővel alakul meg a szakadár frakció, amivel a harmadik legnagyobb képviselőcsoport lesz az alsóházban a Donald Tusk miniszterelnök nevével fémjelzett Polgári Koalíció (KO), illetve a PiS után.
A felmérés szerint Tusk pártja 31,1 százalékot szerezne, és jelenlegi koalíciós partnerei közül csak a Baloldal (Lewica) jutna be a parlamentbe 7,7 százalékkal. Ez 211 (183+28) képviselői helyet jelentene a mostani kormánykoalíció számára, tehát 20 képviselővel elmaradnának az abszolút többségtől.
A PiS 20,6 százalékon áll (119 mandátum), a Konföderáció 13,1 százalékon (68 mandátum), a KKP pedig 8,7 százalékon (43 mandátum).
Ez azt jelentené, hogy
egy most esedékes választáson a teljes jobboldali spektrum négy pártja együtt többséget szerezne a Tusk-kormánnyal szemben; azonban ami kockás papíron működik, az nem biztos, hogy a valóságban is.
Hiszen ahogy a Fejlődés Plusz a PiS-ből, úgy a Lengyel Korona Konföderációja a Konföderációból szakadt ki (amely amúgy három párt, köztük a KKP szövetsége volt), tehát már eleve belső ellentétek miatt lett két jobboldali pártból négy. Ráadásul a nyíltan antiszemita Grzegorz Braun pártja a PiS számára is nehezen vállalható, Morawieckiék számára pedig végképp nem. Könnyen lehet, hogy ha most tartanák a választásokat, patthelyzet lenne a lengyel parlamentben – de ha semmi nem jön közbe, több mint egy év múlva tartják, és addig még bőven változhatnak az erőviszonyok.
A Magyar Péterrel miniszterelnökkel szoros kapcsolatot ápoló Tusk számára ambivalens a mostani helyzet.
Egyfelől örülhet a legnagyobb ellenzéki párt szakadásának, másfelől viszont saját pártjának népszerűsége nem javul, inkább romlik.
A korábban a második legnagyobb koalíciós erőt jelentő Harmadik Út pártszövetség két pártja búcsút mondott egymásnak, és most mindketten az 5 százalékos bejutási küszöb alatt állnak (a Lengyel Néppárt 3,3, a Lengyelország 2050 1,7 százalékon). Egyedül a Baloldal tartja magát, de a párt népszerűsége még mindig azon a szinten áll, amivel 2023 októberében parlamentbe jutott. Nem meglepő, hogy Tusk meglehetősen visszafogottan fogadta a PiS szakadásáról szóló híreket.
Egy könnycseppet sem fogok hullajtani a Jog és Igazságosságért. De biztosan nincs mit ünnepelni
– mondta újságíróknak a miniszterelnök.
A jobboldalon egyesek abban reménykednek, hogy a tavaly a PiS támogatásával választást nyert, de hivatalosan pártfüggetlen elnök, Karol Nawrocki összeránthatja a széthúzó pártokat. Nawrockit a mérsékeltebb és a radikálisabb jobboldali szavazók is elfogadják, ugyanakkor kérdéses, hogy szervezetileg milyen formában tudna a jobboldal vezetőjévé előlépni. De még ha Nawrocki közvetlenül nem is vállal szerepet a jobboldal összefogásában, államfőként ő dönthet arról, kinek ad kormányalakítási megbízást, és a választások után szerepet játszhat abban, hogy megoldást találjon egy látszólagos patthelyzet esetén.
A Fejlődés Plusz kiválásának pozitív hozadéka is lehet a jelenlegi ellenzék számára.
Morawiecki ugyanis nemcsak a PiS szavazótáborából számíthat követőkre, de elvileg meg tud szólítani olyan centrista szavazókat is, akik kiábrándultak Tusk kormányából, de a PiS túlzott konzervativizmusa (például erős abortuszellenessége) és EU-szkepticizmusa taszító számukra. A KKP kiszakadása sem eredményezte a Konföderáció népszerűségének csökkenését, Braun pártja ugyanis olyan szavazókat tudott megszólítani, akiknek a Konföderáció nem volt elég szélsőséges. Ezért egyes elemzők úgy látják, hogy a PiS szakadása akár ahhoz is hozzájárulhat, hogy a jobboldal jövőre visszatérjen a hatalomba.
Nagy kérdés persze, hogy a Fejlődés Plusz tudja-e majd 5 százalék fölött stabilizálni a népszerűségét, ugyanis ha nem éri el a parlamenti küszöböt, a szavazatok egy jó részétől eleshet a jobboldal, és a „kidobott” szavazatok Tusk pártját gazdagíthatják mint valószínű legerősebb pártot.
Mivel több mint egy év van még a választásokig, természetesen mindez spekuláció, az azonban egyértelmű, hogy
a lengyel pártrendszer alapos átalakuláson megy keresztül.
Mind a Polgári Koalíciót – akkor még Polgári Platform (PO) néven –, mind a Jog és Igazságosságot 2001-ben alapították, és azon évtized közepétől kezdve – tehát most már két évtizede – a Kaczyński ikrek (Lech Kaczyński 2010-es tragikus halála óta egyedül testvére) vezette ultrakonzervatív és a Tusk vezette centrista párt harca határozta meg a lengyel belpolitikát. Ennek a „duopóliumnak” a megszűnését és egy sokszínű pártrendszerré alakulását látjuk napjainkban. Mivel mind a 77 éves Kaczyński, mind a 69 éves Tusk valószínűleg politikai karrierjének leszállóágában van, joggal várható, hogy a következő években további átalakulások várhatók.
Címlapkép forrása: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images
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